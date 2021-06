Juegos Olímpicos: Paola Espinosa arremete contra la Conade y Ana Guevara

La clavadista Paola Espinosa rompió el silencio este martes luego de que la semana pasada se dio a conocer que no asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En conferencia de prensa, Espinosa externó su versión de los hechos y arremetió contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y su directora Ana Guevara, a quien le echó gran parte de culpa por su no asistencia al magno evento.

Foto: Captura de Twitter

¿Qué dijo Espinosa de Guevara?

"Yo hablé de frente con la directora de la Conade y me dijo que sí, que me iban a dar mi lugar (a Juegos Olímpicos) y al final no me lo dieron", señaló Espinosa Sánchez en conferencia de prensa en alusión a que la titular de Conade le había asegurado que el tercer lugar que obtuvo con Melany Hernández en el Mundial de Natación Gwangju 2019 les aseguraba a ambas su pase a Tokio.

Además, la clavadista de 34 años comentó que hubo dos hechos en los que notó un cambio y molestia en Guevara. El primero de ellos se presentó cuando acudió al Comité Olímpico Mexicano (COM) luego de que la exvelocista le indicó que su asistencia a los venideros Juegos Olímpicos dependían de este organismo y no de Conade.

El otro indicente en el que percibió molestia de Ana Guevara fue cuando el año pasado se negó a compartir en sus redes sociales una carta en la que se pedía que no se extinguiera el Fodepar.

"El año pasado me buscaron porque querían que publicara una carta donde se pedía que no desapareciera el Fodepar. Yo no quise publicar esa carta en mis redes sociales", subrayó.

La peor administración que le ha tocado

Las críticas de la doble medallista olímpica no pararon ahí, pues también aseguró que la actual administración de Conade es la peor que le ha tocado hasta la fecha.

"Es la peor administración que nos ha tocado de Conade, pues a poco más de un mes nos dicen quienes irán a Juegos Olímpicos y eso no había pasado antes", resaltó.

Además, indicó que se debe investigar a fondo lo que ha hecho Ana Guevara en el organismo y sentenció que si se va quedar al frente debe apoyar a los atletas.

Foto: Captura de Twitter

"Se debe investigar a Conade y que se esclarezca todo, si se tiene que ir que se vaya y si no que siga adelante pero apoyando a los atletas", concluyó la originaria de La Paz, Baja California Sur.

EVG