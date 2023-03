Kings League: Luis García confiesa acercamiento para ser parte del torneo (VIDEO)

Luis García, comentarista de TV Azteca y exjugador de Pumas, confesó que dos equipos de la Kings League ya se acercaron con él para que forme parte del torneo en el que han pasado otros exfutbolistas como Iker Casillas y Ronaldinho.

En un video compartido en su cuenta de Tik Tok, García Postigo, ex del Atlético de Madrid, confesó que los streamers Juan Guarnizo y Rivers lo invitaron a comentar alguno de los partidos de sus respectivos equipos de la Kings League. Guarnizo es presidente de Aniquiladores FC y Rivers de Pío FC.

"He estado en contacto con Juan Guarnizo y con Rivers, que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos, cosa que me dio mucho gusto. Ya me ghostearon, no sé que significa, pero ya no me han contestado. Tengo la presión de Mariano, mi hijo, porque él quiere jugar en la Kings League. Estoy en espera de estos movimientos que se puedan dar para tener la Kings League", indicó el exjugador de la Selección Mexicana.

Además, ha habido rumores de una posible llegada de la Kings League a México y Luis García confesó, también en su perfil de Tik Tok, que le gustaría ser presidente de un equipo en el torneo.

Ronaldinho se queja por tener que correr en un penalti

El astro brasileño Ronaldinho debutó en la Kings League como refuerzo del Porcinos FC de Ibai Llanos en el partido contra el Pío FC y se negó a tirar un penalti porque había que hacerlo como antes se hacía en la MLS, al estilo shoot out.

El cotejo entre Porcinos FC y Pío FC terminó empatado 0-0, por lo que el ganador del duelo de la Kings League se definió en penaltis, instancia en la que el equipo de Ibai perdió y en la que Dinho no participó porque tenía que correr.

“Pon a correr a otro”, la frase que dejó Ronaldinho en su debut con la Kings League con Porcinos, que empató 0-0 con Pío FC.



"Vamos a poner a otros, yo no voy a estar corriendo", dijo el excrack del Barcelona cuando le explicaron cómo se debía tirar el penalti. Finalmente el equipo ganador fue Pío FC por marcador de 3-1 en penaltis.

Ronaldinho, exPSG, Milan y Querétaro, entró de cambio en el encuentro contra el Pío, club de la streamer mexicana Rivers y cuyo entrenador es el exseleccionado tricolor Gerardo Torrado.

