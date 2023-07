Liga MX: Aficionado promete bajar de peso para tener oportunidad en la Primera División (Video)

Varios de los que juegan futbol amateur en México tienen la ilusión ser profesionales y jugar en la Liga MX, un camino que no es sencillo y que no todos están dispuestos a recorrer.

Sin embargo, un aficionado del Mazatlán FC considera que tiene lo necesario para ayudar a Los Cañoneros a elevar su nivel en la Liga MX, por lo que le hizo una peculiar solicitud al dueño del club, Ricardo Salinas Pliego.

"Señor, tengo 33 años, siempre busqué una oportunidad en el futbol profesional y nunca se me dio. Actualmente me he hecho viral por algunos videos porque, como ve, peso 122 kilos. Yo quiero hacer un esfuerzo para que esta playera, que es del señor Benedetti, de talla mediana, yo actualmente soy doble X. A cambio de eso le pido una oportunidad de una visoria en el Mazatlán, es lo único que le pido", indica el futbolista amateur en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

El seguidor del cuadro sinaloense le prometió al empresario ponerse en forma con tal de que le dé la oportunidad de realizar una visoría con el equipo de la Liga MX.

"Yo hago el esfuerzo para bajar de peso, que me quede bien esta playera, y usted me da una oportunidad de una visoría", agregó en su clip el usuario gansito.99.

Javetas y Rivaldios se prueban con el Mazatlán FC

Los streamers mexicanos Javetas y Rivaldios llamaron la atención del propietario del Mazatlán después de su desempeño en un partido contra creadores de contenido españoles.

Ricardo Salinas Pliego reveló en días pasados que a ambos les daría la oportunidad de formar parte del club sinaloense siempre y cuando participen en su reality “DBut FC”.

El dueño de los Cañoneros tuvo un poco de problemas para ponerse en comunicación con Javetas y Rivaldios, pero ambos ya se enfundaron la camiseta del club en estos días.

Mazatlán FC, clasificado a segunda ronda de Leagues Cup

El Mazatlán FC es uno de los clubes de la Liga MX que ya aseguró su pase a la segunda ronda de la Leagues Cup.

Los Cañeneros sumaron cinco unidades en sus dos compromisos del Grupo H, en el que culminaron líder tras su victoria de 3-1 sobre el Austin y su empate 1-1 con FC Juárez, al que superaron 4-2 en serie de penaltis.

La escuadra dirigida por el español Ismael Rescalvo está a la espera de conocer a su contrincante en los dieciseisavos de final del certamen entre equipos de la Liga MX y la MLS.

