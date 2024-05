Liga MX | Cruz Azul y su canción de la que todos hablan y la ven como cábala rumbo a las semifinales

Cruz Azul vivió una noche mágica ante Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde aseguraron su pase a semifinales de la Liga MX y en redes sociales se dice que todo fue obra de una nueva cábala de La Máquina, la cual esperan les sea de ayuda para alcanzar la final del Clausura 2024.

Cuando se terminó el juego ante los del Pedregal, el sonido local puso una canción que ya se encuentra entre el gusto de la afición celeste, pues se trata de un himno que los hace ilusionar con la unión y compromiso de Martín Anselmi y sus pupilos.

La canción es la de ‘Andar Conmigo’, de Julieta Venegas, la cual fue elegida por el técnico Anselmi para festejar que renovó contrato con Cruz Azul. La hinchada de La Máquina tomó la pieza de la cantante mexicana como un nuevo grito de guerra y que esperan sea de buena suerte.

La letra sin duda expresa un sentimiento de unidad entre la afición, cuerpo técnico y los jugadores. Cruz Azul no juega una final de la Liga MX desde que ganaron el título en el Guard1anes 2021, siendo el noveno y último campeonato de los cementeros en el futbol mexicano.

#CruzAzul 🚂



Al ritmo de “Andar conmigo” de Julieta Venegas, Cruz Azul celebra su pase a la semifinal. pic.twitter.com/BCE4nZIJAu — Violeta Alva (@Viioletitta) May 13, 2024

¿Cómo va la canción 'Andar conmigo' de Julieta Venegas?

Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti

Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame ¿Qué te trae por aquí?

No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal

Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más

Hay tantos caminos por andar .Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh-oh-oh

Cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh-oh-oh Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh-oh-oh

Cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh-oh-oh

Estoy ansiosa por soltarlo todo. Desde el principio hasta llegar al día de hoy

Una historia tengo en mí para entregarte. Una historia todavía sin final

Podríamos decirnos cualquier cosa. Incluso darnos para siempre un siempre no

Pero ahora frente a frente aquí sentados. Festejemos que la vida nos cruzó

Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo

Oh-oh-oh. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh-oh-oh

Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh-oh-oh. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh-oh-oh



Modelo Play Boy celebra pase de Cruz Azul a semifinales

Jeni Summers es una modelo y creadora de contenido que es aficionada al futbol. La famosa chica Play Boy es seguidora de varios equipos, como la Selección Mexicana y La Máquina del Cruz Azul, a la cual felicitó tras su pase a semifinales del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Luego que los cementeros se impusieran a Pumas en cuartos de final se definió que su siguiente rival será Rayados, que hizo lo propio ante Tigres. La victoria no pasó desapercibida para Summers, quien siempre que puede presume su amor por el club capitalino.

"Felicidades mis azules semifinales Liga MX. Cruz Azul vs Rayados, vamos con todo, con huevos", escribió la modelo en su cuenta de X, antes Twitter, sobre el pase a la siguiente ronda del campeonato mexicano. La Máquina se encuentra a dos juegos de un nueva final.

aar