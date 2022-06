Liga MX Femenil: Norma Palafox manda un contundente mensaje a sus haters

Norma Palafox, nueva delantera del Atlas a partir del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, envió un contundente mensaje a sus haters en su presentación como nueva jugadora del equipo rojinegro.

"No recuerdo hace cuánto estaba así de a gusto. Tengo pocos días acá y no sabes cómo ha revivido en mí esas ganas de volver a dejarlo todo. Estaba perdida por ahí. Mucha gente dice que andaba de vacaciones, no andaba de vacaciones. Ya estamos acá de vuelta", aseveró Palafox en conferencia de prensa.

A pesar de su pasado con Chivas, la jugadora originaria de Huatabampo, Sonora, dejó en claro que no le costó trabajo fichar con el Atlas, escuadra a la que llega después de un año con el Pachuca.

¡El mensaje motivacional de @NormaPalafox13!



Lo subió @AtlasFCFemenil en instagram, pero me pareció importante compartirlo por aquí también. pic.twitter.com/ASKNjTRWwp — A lo Bicampeón (@aloatlas) June 30, 2022

"Sinceramente no me costo decidir. Me gusta esta ciudad, Esta institución tiene mucho que dar, con cualquier equipo todos dicen vamos contra atlas. Quise aceptar este reto, vengo a darlo todo y aportar lo más que pueda con esta institución. Este equipo tiene esa hambre, esas ganas, fue la principal cosa que me convenció. Esas ganas de trabajar que traen se contagian, son muy unidas", resaltó Palafox.

Norma Palafox se identifica con filosofía del Atlas

En la misma conferencia de prensa, la atacante de 23 años de edad resaltó que algo vital para acceder a formar parte del Atlas es que ve a un equipo con hambre de ganar.

"La verdad yo estoy muy emocionada de estar aquí, me topé con un equipo que se veía de lejos como un equipo unido, con ganas de transcender. Atlas trae muchas ganas de poner en alto el nombre del equipo, tiene ganas de demostrar. Algo que me ha llevado a lograr mis cosas personalmente es el esfuerzo y trabajo", puntualizó.

Hasta el momento, Norma Palafox suma en su palmarés el título de la Liga MX correspondiente al Torneo Apertura 2017, el cual ganó con las Chivas, que en aquella ocasión derrotaron en la final al Pachuca.

EVG