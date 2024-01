Liga MX | ¿Dónde, cuándo y a qué hora ver la presentación de Andrés Guardado con el León?

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y después de ser despedido como una leyenda del Real Betis de España, Andrés Guardado ya viaja a México para que el León lo presente como su fichaje bomba.

Desde hace varios años, el futbol mexicano no tiene una contratación tan importante y cuando se esperaba que las Chivas dieran el bombazo con Chicharito Hernández, el León se les adelantó para anunciar a Andrés Guardado.

¿Cuándo, dónde y a qué hora presenta el León a Guardado?

Andrés Guardado está a unas horas de llegar a México y su presentación con el León será este martes en el Estadio León en punto de las 19:30 horas y los aficionados del Bajío podrán asistir al inmueble para darle la bienvenida al Principito.

Se espera que la presentación se pueda ver a través de Fox Sports, Marca Claro y el canal de YouTube oficial del Club León, pues quieren que Andrés Guardado se sienta arropado por su nueva afición.

Andrés Guardado se fue como los grandes

El mexicano Andrés Guardado tuvo una emotiva despedida del Betis este domingo en el Estadio Benito Villamarín, previo al partido contra el Barcelona, su último en LaLiga de España antes de emprender su segunda etapa en la Liga MX.

El Principito fue ovacionado por los aficionados del equipo sevillano y por sus compañeros en su último cotejo con los Verderones antes de unirse al León, que el jueves pasado lo anunció como su flamante refuerzo para el Torneo Clausura 2024. Tanto los futbolistas del Betis como los del Barcelona le hicieron pasillo al cinco copas del mundo.

Andrés Guardado es el tercer futbolista en la historia del León que jugó cinco Mundiales, uniéndose a Antonio 'Tota' Carbajal y Rafael Márquez, quien fue bicampeón de la Liga MX con los Esmeraldas en el periodo 2013-2014.

