Luego de la eliminación a manos del América, Nicolás Larcamón y Antony Silva, entrenador y portero del Puebla, respectivamente, se quejaron del arbitraje de Fernando Guerrero en los cuartos de final de vuelta.

Al final del partido celebrado en el Estadio Azteca, el director técnico argentino lamentó que el VAR no haya revisado la plancha que en el primer tiempo cometió Alejandro Zendejas sobre Federico Mancuello.

"Veo la de Zendejas, veo el penalti, me cuesta entender, esto es así, a veces los fallos de los árbitros forman parte del error humano, nos tocó sufrirlo, duele porque la de Zendejas no entiendo cómo es que el VAR llamó tan rápidamente en unas jugadas y otras, como la lesión de Mancuello, no, era una situación muy clara", comentó Larcamón en conferencia de prensa, lamentando que se haya repetido el penalti con el que las Águilas anotaron el 2-1 parcial.

#Puebla



Nicolás Larcamón sobre el arbitraje, la plancha de Alejandro Zendejas y el penal repetido.#LaVozDelFutbol🎙 pic.twitter.com/BfLaAZ9l8d — W Deportes (@deportesWRADIO) May 15, 2022

Es hermoso el fútbol cuando competís con tu rival dentro de la cancha, hoy America hizo un gran juego, @ClubPueblaMX hizo un gran esfuerzo,muchos llevamos mil batallas en un deporte de mucha pasión! Pero señores no lo destruyan hagamos lo que corresponde para mejorarlo no esto! pic.twitter.com/ER6AcuQWoD — Antony Silva (@as_silva12) May 15, 2022

Por su parte, Silva publicó en sus redes sociales un mensaje en el cual lamentó que Fernando Guerrero haya repetido la pena máxima de Diego Valdés, después de que había atajado el primer intento, en el cual el silbante consideró que se adelantó tras revisar la jugada en el VAR.

"Es hermoso el futbol cuando competís con tu rival dentro de la cancha, hoy America hizo un gran juego, Puebla hizo un gran esfuerzo, muchos llevamos mil batallas en un deporte de mucha pasión! Pero señores no lo destruyan hagamos lo que corresponde para mejorarlo no esto!", puso el portero paraguayo en su cuenta de Twitter.

te puede interesar VIDEO: Resumen y goles del América vs Puebla, Cuartos de Final Vuelta Liga MX

Antony Silva dialoga con el árbitro al final del juego

En redes sociales circula un video en el que se observa al guardameta del Puebla al final del duelo contra el América sosteniendo una plática con el cuerpo arbitral encabezado por Fernando Guerrero, a quien le habría reclamado su actuación en la vuelta de cuartos de final.

En el video se aprecia a Antony Silva ya un poco más tranquilo, pero intentando obtener una respuesta de parte del nazareno, quien fue muy criticado por varios comentaristas por su desempeño en el choque en el Coloso de Santa Úrsula.

HUBO RECLAMOS 🔥



Anthony Silva platico con el árbitro Fernando Guerrero al finalizar el partido entre América y Puebla



El cuerpo arbitral repitió un penal que ya había atajado el paraguayo



🎥@soycristianmoya pic.twitter.com/tu80k0QMJX — La Octava Sports (@laoctavasports) May 15, 2022

Por su parte, Fernando Ortiz, timonel del América, aplaudió el desempeño de los jugadores del conjunto azulcrema y resaltó la manera en la que salieron de la crisis en la que se encontraban a la mitad del campeonato, pues cuando tomó las riendas del club eran los últimos de la clasificación.

"Desde que bajé en la cancha, la levantada de los golpes que tuvimos en el primer tiempo y la segunda, perdón por la palabra, tengo jugadores con unos hue... tremendos, han salido de situaciones adversas, en situaciones límite, estoy orgulloso y feliz de tener esta clase de jugadores", subrayó.

EVG