Masters 1000 de Roma revive una rivalidad de años entre Medvedev y Tsitsipás (VIDEO)

Se jugaron las semifinales del Masters 1000 de Roma, y para una de estas los protagonistas fueron Daniil Medvédev y Stéfanos Tsisipás; ambos tenistas revivieron la rivalidad que formaron desde el 2018 debido a un malentendido que tuvieron en la cancha y que marcó su situación actual.

Los dos atletas se han cruzado en otras ocasiones sobre el terreno de juego y también han dejado huella, quejas y algunas burlas; como el baile del triunfo que tuvo Tsisipás en el Masters 1000 de Cincinnati del año pasado, pues al ruso no le cayó en gracia y lo recordó en el triunfo que tuvo hace unos días en Roma.

Este partido en el que se disputaban su pase a la final empezó con complicaciones, pues después del sorteo los jugadores suelen tomarse una foto antes de acomodarse cada quien hacia su posición en la cancha; el problema fue que después de tirar la moneda, ninguno de los tenistas tuvo intenciones de tomar el retrato y salieron de la toma central.

Medvédev gana su primer torneo de arcilla



El ruso Daniil Medvédev no había una victoria en tres veces de haber competido en Roma. La semifinal contra Tsisipás se vio afectada por la lluvia, pero eso no le evitó avanzar para llevarse la copa ante el danés Holger Rune.

Los puntos conseguidos en la capital italiana le permitirán superar a Novak Djokovic y posicionarse sólo por debajo del español, Carlos Alcaraz; esto de cara a la clasificación para Roland Garros.

Es la segunda final que disputa el moscovita, después de perder la final de Barcelona contra Dominic Thiem. El tenista se mostró emocionado y mencionó que estaba muy contento por su rendimiento.

“Odiaba el polvo de ladrillo, sí; pero ahora me gusta un poco más. Siempre creí en mí, y siempre busqué ganar en los grandes torneos. Pero, al mismo tiempo, nunca pensé que podría ganar un Masters 1000 en polvo, porque odiaba jugar en esta superficie, no me sentía cómodo, sentía que nada funcionaba”, confesó el tenista

