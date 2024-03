Memo Ochoa y su excéntrico nuevo club, tras salir del Salernitana de Italia

Memo Ochoa ha sido protagonista de numerosas noticias en los últimos días, especialmente tras los eventos relacionados con la Selección Mexicana y su reciente desempeño. Sin embargo, más allá de estos acontecimientos, se ha desatado un sinfín de rumores acerca del futuro del arquero.

Tras su llegada a Salernitana a principios del 2023 desde el Club América, Ochoa no ha logrado encontrar su mejor rendimiento en el club italiano, en parte debido a los resultados adversos que ha enfrentado el equipo en los últimos tiempos.

En vista de la próxima temporada, todo apunta a que Memo Ochoa estaría próximo a abandonar su actual equipo en busca de un nuevo destino. Los rumores sugieren que el experimentado guardameta tendría avanzadas negociaciones para unirse a un club totalmente inesperado, lo cual ha generado gran expectativa en el mundo del futbol.

Memo Ochoa calienta antes de un partido con la Salernitana

Según diversos informes recientes, Guillermo Ochoa estaría muy cerca de fichar por San Diego FC, equipo de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, surge un detalle importante: el club no participará en la liga estadounidense hasta 2025.

Todo parece indicar que el futuro de Memo estaría en Estados Unidos. A partir de esta situación, existe la posibilidad de que el portero sea cedido durante seis meses a otro club, ya sea en el fútbol europeo o incluso en la Liga MX. No obstante, esta posibilidad aún está por confirmarse.

En el Salernitana ya no quieren a Memo Ochoa

El presidente del Salernitana, Danilo Iervolino, ha comentada la complicada situación que enfrenta el equipo en la Serie A italiana, donde juega el portero mexicano Guillermo Ochoa. Con el club ubicado en la última posición de la tabla y en riesgo de descenso, Iervolino ha reconocido los diversos aspectos que han contribuido a esta situación, entre ellos, la alta cantidad de goles recibidos por el arquero mexicano.

Con un total de 59 goles encajados en la temporada, el Salernitana se posiciona como el segundo equipo con más goles en contra en la Serie A. A pesar de los desafíos, Iervolino ha evitado quejarse, destacando que factores como los penales en contra, los goles en los minutos finales y la falta de fortuna han incidido en los resultados del equipo.

“Nunca me he quejado y no quiero empezar a hacerlo ahora, pero no hemos tenido suerte. La mayoría de nuestros partidos se han visto estropeados por ciertos episodios; nos han pitado tantos penaltis en contra, hemos recibido tantos goles en los últimos minutos, nos hemos estrellado contra tantos postes; así es el futbol”, dijo el presidente de la Salernitana.

