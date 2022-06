MLS: ¡UNA MILLONADA! "Chicharito" vende su lujosa mansión a un exorbitante precio

Javier "Chicharito" Hernández, delantero mexicano del Galaxy de la Major League Soccer (MLS), vendió una lujosa mansión en Los Angeles, la cual adquirió en 2019, en 6.8 millones de dólares.

El inmueble se encuentra en Beverlywood, al sur de Beverly Hills. La propiedad cuenta con mil 916 metros cuadrados, seis habitaciones, siete baños y es de dos plantas.

FOTO: @Sportico

El goleador tricolor se hizo con la propiedad cuando estaba al lado de Sarah Kohan y entre las particularidades se encuentran un garaje para dos carros, una chimenea de mármol negro, balcón privado, vestidor, alberca y spa.

En 2019, fecha en la que "Chicharito" llegó a la MLS, la casa costó 5.8 millones de dólares, por lo que el jugador salido de la cantera de las Chivas de Guadalajara obtuvo una ganancia de alrededor de un millón de dólares.

Martino tendrá una reunión con el goleador de la MLS

Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, reveló que sostendrá un segundo encuentro con Javier "Chicharito" Hernández, a quien no convoca al Tricolor desde septiembre del 2019.

"Tuvimos un contacto hace un mes, primero de forma escrita, después verbal, yo quería viajar a Los Ángeles para reunirme con él, pero seguro será por vía Zoom", comentó Martino en conferencia de prensa.

Sin embargo, el director técnico argentino hizo énfasis en que el hecho de que nuevamente converse con el delantero del LA Galaxy no necesariamente significa que lo vaya a incluir en futuros listados.

"No es más una charla entre jugador y técnico, no hay que hacer especulaciones. La postura sigue igual, una charla no condiciona nada", subrayó el "Tata", quien está al frente de la Selección Mexicana desde enero del 2019.

