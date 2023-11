Neymar desata nueva polémica en redes sociales; modelo exhibe mensajes íntimos con el jugador

En una nueva controversia, el delantero brasileño Neymar volvió a estar envuelto en un escándalo tras mantener una conversación subida de tono con la modelo de una plataforma para adultos, Aline Faria. La situación salió a la luz cuando la modelo de OnlyFans compartió un video en redes sociales exponiendo la charla completa.

En el video se revela que Neymar solicitó fotos íntimas a Aline, pero con la expectativa de recibirlas de manera gratuita, por lo que la modelo le pidió al futbolista que pagara como cualquier otro fanático para acceder a su contenido exclusivo. A pesar de compartir el enlace para suscribirse a su página, el astro brasileño insistió en la solicitud de material explícito mediante mensajes directos.

🚫⚠️ vaza na Net, Neymar pedindo nuds a streaming Aline faria, ela se negou, E disse que ele teria que assinar seu conteúdo ‼️👀 pic.twitter.com/cwncBvHurF — CNR-CENTRAL DE NOTÍCIAS DO RJ (@CNRNOTICIAS021) November 27, 2023

Después de que se viralizara el video, las reacciones de los fanáticos se fueron en contra de la streamer; ante esto, Aline Faria decidió emitir un comunicado en redes sociales para aclarar la situación y dar su versión de los hechos.

"Debido a toda la repercusión que tuvieron estos videos filtrados con el jugador Neymar, vine aquí para dar mi aclaración sobre lo sucedido, ya que he recibido mucho odio gratuito. El jugador inició una conversación conmigo y me preguntó si tenía desnudos, y le respondí que sí, pero tendría que pagar para verlo, al fin y al cabo es mi trabajo, no lo enviaría gratis solo porque es Neymar", explicó la modelo.

"Puedes llamarme mentirosa o incluso una aprovechada, pero el responder sólo confirma que la conversación existió y que fue cierta. Tengo muchas ganas de publicarla completa para que la gente la lea. Recordando que le tengo todo el respeto a él y a su trabajo, mi intención nunca fue hacerle daño, pero como te dije, sólo estoy haciendo mi trabajo. El negocio es negocio", concluyó la agraviada en su comunicado, dejando claro su punto de vista sobre el incidente.

Pareja de Neymar da por terminada su relación

Neymar y Bruna Biancardi anunciaron hace un par de meses la llegada de su primogénita, compartiendo con sus seguidores la alegría de la nueva integrante de la familia. Sin embargo, este acontecimiento se vio opacado por especulaciones y rumores sobre las posibles infidelidades del futbolista hacia la modelo.

A pesar de las especulaciones, la pareja apareció públicamente, sugiriendo que las cosas marchaban por buen camino y que estaban comprometidos como futuros padres. No obstante, recientemente, Bruna Biancardi compartió en sus historias de Instagram su ruptura con el astro brasileño.

"Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie. Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias", agregó, poniendo fin a cualquier especulación sobre su relación con el jugador del Al-Hilal.

Bruna Biancardi confirmó el fin de su relación con Neymar. Foto: Captura de pantalla Instagram / @brunabiancardi

mmt