Ousmane Dembélé no se guardó nada y arremete contra la directiva del Barcelona

La relación entre Ousmane Dembélé y el Futbol Club Barcelona está completamente rota, por este motivo el futbolista francés no se guardó nada y respondió a las declaraciones del director de futbol del Barcelona, Mateu Alemany.

Alemany aseguró que Ousmane no aceptó las ofertas de renovación del club y agregó que: "el jugador ya ha decidido no continuar". Además, incitó al atacante galo a "salir lo antes posible" del Barcelona.

La respuesta de Dembélé a las palabras de Mateu Alemany llegó con un comunicado en las redes sociales del jugador.

"No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Como sabéis, hay negociaciones. Dejo a mi representante encargarse de ello, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al futbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios", escribió Ousmane en su cuenta de Instagram.

Ousmane está a las ordenes de Xavi Hernández

El campeón del mundo con Francia en 2018 aseguró que está a "disposición" del club y del director técnico Xavi Hernández. Barcelona no convocó al extremo para el duelo de Octavos de Final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao.

El jugador fue muy claro y señaló: "prohibo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto". Además agregó: "siempre lo he dado todo para mis compañeros y para todos los socios... eso no va a cambiar".

