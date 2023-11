¿Qué partidos ver hoy 15 de noviembre del 2023?; Conoce toda la agenda deportiva

La agenda deportiva de este miércoles 15 de noviembre tiene la segunda presentación de la Selección Mexicana Sub-17 hace en la Copa del Mundo de la especialidad, además que habrá acción en el mejor basquetbol del planeta y mucho más.

México se mide a su similar de Venezuela en el Mundial Sub-17 Indonesia 2023 y el cuadro azteca saltará a la cancha del Estadio Si Jalak Harupat con la urgencia de llevarse la victoria si quiere seguir vivo en el certamen.

Luego de perder en su estreno ante Alemania el cuadro que comanda Raúl Chabrand se juega la vida ante la Vino Tinto, en lo que será un cotejo inédito entre tricolores y sudamericanos en este torneo. Los venezolanos llegan tras golear a Nueva Zelanda en su presentación.

El camerunés Joel Embiid, de los Philadelphia 76ers celebra luego de atinar un triple ante los Boston Celtics en la semifinal de la Conferencia Este de la NBA. Foto: AP

En la NBA habrá ocho partidos de la temporada regular, en donde destaca el duelo de Philadelphia 76ers y Boston Celtics, duelo que no forma parte del In-Season Tournament.

Por si fuera poco sigue la acción del torneo ATP Finals con dos partidos de pronóstico reservado. El español Carlos Alcaraz buscará su primera victoria en el torneo ante Andrey Rublev, mientras que por el otro lado chocan Daniil Medvédev vs Alexander Zverev.

Partidos del miércoles 15 de noviembre

Mundial Sub 17- México vs Venezuela - 03:00 hrs.

Temporada regular de la NBA - NBA League Pass - Wizards vs Mavericks - 18:00 hrs

Temporada regular de la NBA - NBA League Pass - 76ers vs Celtics - 18:30 hrs

Temporada regular de la NBA - NBA League Pass - Raptors vs Bucks - 18:30 hrs

Temporada regular de la NBA - NBA League Pass - Hawks vs Knicks - 18:30 hrs

Temporada regular de la NBA - NBA League Pass - Bulls vs Magic - 19:00 hrs

Temporada regular de la NBA - NBA League Pass - Suns vs Timberwolves - 20:00 hrs

Temporada regular de la NBA - NBA League Pass - Trail Blazers vs Cavaliers - 21:00 hrs

Temporada regular de la NBA - NBA League Pass - Lakers vs Kings - 21:00 hrs

Mundial Jr. de Halterofilia en Guadalajara

ATP Finals- Carlos Alcaraz vs Andrey Rublev

ATP Finals- Daniil Medvédev vs Alexander Zverev

Eliminatorias Eurocopa 2024 - Israel vs Suiza - 13:45 hrs

Jornada 1 Fase de Grupos Champions League Femenil

Tsitsipas se retira de las ATP Finals por lesión



Stefanos Tsitsipas se dio de baja el martes de las ATP Finals debido a una lesión de espalda tras disputar sólo tres games de su segundo duelo y con lo que Holger Rune ganó el partido.

Tsitsipas, campeón de la edición 2019, estaba abajo 2-1 en primer set cuando sostuvo una larga conversación con su entrenador antes de ponerse de pie lentamente, negar con la cabeza y dirigirse a darle la mano a Rune.

Esto sucedió apenas después de 17 minutos de partido y que llevó a los abucheos de la afición en Turín, que en lugar tuvieron que conformarse con un duelo de exhibición entre los alternos Taylor Fritz y Hubert Hurkacz.

Stéfanos Tsitsipás después de su eliminación en Wimbledon Captura de pantalla ESPN Tenis / Twitter

“Me disculpo con los aficionados y los asistentes que acudieron a apoyarme hoy y ver el partido. Estoy realmente decepcionado que no pude terminar el partido”, admitió Tsitsipas. “Mis doctores y tras las varias visitas en los últimos días me sugirieron que jugara, me dieron luz verde para salir e intentarlo”.

“Desafortunadamente estuvo muy mal en la cancha... odio retirarme de los partidos. No soy ese tipo de persona que abandona a la mitad del encuentro y me mata no poder terminar un torneo, uno para el que me he preparado por mucho tiempo, me aseguré de estar en forma y demostrar mis capacidades como jugador”.

El griego, que perdió el domingo 6-4, 6-4 ante el favorito local Jannik Sinner, tuvo que acortar una sesión de práctica el viernes debido a una aparente problema físico, pero Tsitsipas dijo que estaba “absolutamente bien”.

