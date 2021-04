PUMAS: Figura de los auriazules reconoce pláticas con clubes de Europa

El defensa Johan Vásquez es una de las principales figuras de Pumas en la actualidad. Su presente con los auriazules es bueno y su futuro luce prometedor, pues de entrada parece ser de los hombres de confianza de Jaime Lozano, entrenador del Tricolor Sub 23, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El zaguero originario de Navojoa, Sonora, quien milita con Pumas desde el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, admitió que su representante ha tenido acercamientos con equipos europeos.

"La verdad es que sí he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar, yo no estoy ansioso ni nada", comentó el futbolista de Pumas en conferencia de prensa.

Sin embargo, Vásquez reconoció que mientras sus actuaciones con Pumas sigan siendo buenas, la oportunidad de irse al viejo continente aumenta y es algo que tiene en mente conseguir.

"Yo sé que estando bien con Pumas me dará eso, y saldremos los dos ganando, no sé qué vaya a pasar al final del torneo, no estoy pensando en eso, sino en los cuatro partidos que restan y que pase lo que tenga que pasar", agregó el jugador de Pumas.

​¿Cómo va Pumas en el Guard1anes 2021 de la Liga MX?

Pumas es el actual subcampeón de la Liga MX luego de que en diciembre pasado perdió la final del Guard1anes 2020 frente al León.

No obstante, las cosas para Pumas no marchan bien en el Torneo Guard1anes 2021, pues después de 13 jornadas disputadas marcha en el sitio 14 de la clasificación con 13 puntos, por lo que ni siquiera está en zona de repechaje.

EVG