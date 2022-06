PUMAS: ¡LLEGÓ LA BOMBA! Crack sudamericano ya está en CDMX para firmar con los felinos

Los Pumas de la UNAM están a punto de hacer oficial un nuevo fichaje de cara al Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, siendo un delantero proveniente de la liga argentina.

Se trata de Gustavo Del Prete, atacante argentino que ya arribó a la Ciudad de México para firmar con los del Pedregal para el torneo que está en puerta del balompié mexicano.

¡LLEGÓ GUSTAVO DEL PRETE A PUMAS! pic.twitter.com/4R8eQFQ9lk — Análisis Puma (@AnalisisPuma) June 11, 2022

Del Prete llega procedente del Club Estudiantes de La Plata de la Primera División de Argentina y ya arribó a la CDMX para afinar los detalles de su unión con los universitarios.

Medios señalan que firmará contrato con los de la UNAM en Cantera y se unirá a la pretemporada de los azul y oro en Acapulco, en donde se pondrá a disposición del profesor Andrés Lillini.

PUMAS | Del Prete: "Vengo a un club grande"

A su llegada a la Ciudad de México, Gustavo del Prete atendió a los medios de comunicación y mencionó que llega a un club grande de la Liga MX; agregó que el técnico de los Pumas tuvo que ver mucho para su fichaje.

"Es un desafío importante, conozco a Pumas hace mucho cuando jugaba allá en Argentina en las divisiones inferiores. Me gustó el desafío, el proyecto que tiene el club, la gente que trabaja en el club, más que nada el técnico (Andrés Lillini) que me llamó, y que me hayan mostrado un interés es siempre positivo y llego muy feliz", señaló.

"Llegué a un club grande y a una gran hinchada que hay que respetar. Se trata de esforzarse al máximo, mientras te esfuerces y trabajes mucho, las cosas van a salir bien", indicó el delantero de 26 años de edad.

aar