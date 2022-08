PUMAS vs TIGRES: Hora y en qué canal ver EN VIVO, Jornada 16 Apertura 2022

Apenas tres días después de haber sido goleado por Santos como local, Pumas regresa este miércoles 24 de agosto a la cancha del Olímpico Universitario para hacerle frente a los Tigres en partido adelantado de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Los auriazules se presentan a este cotejo con una racha de seis compromisos sin ganar en el certamen, cinco de ellos ya con el brasileño Dani Alves en sus filas.

Por su parte, los de la UANL llegan después de empatar sin anotaciones con el Monterrey en el clásico regio y ubicados en el cuarto puesto de la clasificación con 19 unidades, 11 más de las que cosechan los de la UNAM, que marchan penúltimos.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Pumas vs Tigres?

El partido entre Pumas y Tigres comienza a las 21:05 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por TUDN y Canal 5.

Andrés Lillini responde a abucheos de afición de Pumas

Lo que comenzó como un sueño se está tornando en una pesadilla, pues Dani Alves fue abucheado por la afición de los Pumas en el partido que los felinos sostuvieron ante Santos Laguna en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Los Guerreros golearon 5-1 al conjunto del Pedregal y la frustración de la parcialidad auriazul se notó cada vez que el lateral tocaba el balón. Ante los abucheos de la afición al equipo en general, Andrés Lillini, DT del equipo, salió en defensa de sus pupilos.

"Los abucheos no me parecen normales ni propios. Sabemos de donde vienen. Son jugadores que son íntegros, que dejan todo. No están en un buen momento, como todos", mencionó el timonel universitario.

Posibles alineaciones del Pumas vs Tigres

Pumas: Julio González, Nicolás Freire, José Galindo, Jerónimo Rodríguez, Dani Alves, Marco García, Higor Meritao, Diogo, Juan Dinenno, Gustavo del Prete y Jorge Ruvalcaba.

Tigres: Nahuel Guzmán, Igor Lichnovsku, Diego Reyes, Jesús Angulo, Vladimir Loroña, Sebastián Córdova, Guido Pizarro, Javier Aquino, André-Pierre Gignac, Luis Quiñones y Jordy Caicedo.

EVG