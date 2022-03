Rusia-Ucrania: Adidas suspende patrocinios y le retiran mundial de voleibol a Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue teniendo consecuencias en el deporte. Adidas, el gigante mundial de equipamiento deportivo, reveló que suspendió su patrocinio con la Federación Rusa de Futbol a causa de esta situación.

"Adidas suspende con efecto inmediato su patrocinio con la Federación Rusa de Futbol", señaló la compañía alemana, que en 2020 realizó el 2.9 por ciento de su cifra de negocios en Rusia, Ucrania y países de la antigua URSS.

Este golpe llega un día después de que la FIFA dejó a Rusia fuera del repechaje de la UEFA hacia Qatar 2022, con lo que dicha selección quedó sin posibilidad de disputar su pase al próximo mundial de futbol.

Adidas ha roto unilateralmente y con carácter inmediato su contrato de patrocinio con Rusia por la invasión a Ucrania. Sigue el efecto dominó de marcas. pic.twitter.com/ag9SryB2gt — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 1, 2022

Rusia se queda sin mundial de voleibol

Otra sanción que recibió Rusia por el conflicto armado con Ucrania fue que la Federación Internacional de Voleibol le retiró la organización del mundial de la especialidad, que estaba programado para efectuarse en suelo ruso del 26 de agosto al 11 de septiembre.

Francia y Polonia, monarcas olímpico y mundial, de manera respectiva, ya habían manifestado previamente que boicotearían el certamen en caso de que Rusia se mantuviera como anfitrión del mismo.

La FIVB🏐🌍, luego del reclamo de Federaciones Nacionales y jugadores de todo el mundo a raíz de la invasión de Rusia🇷🇺 a Ucrania🇺🇦, ha decidido reubicar el Campeonato Mundial de voleibol previsto a celebrarse en los meses de agosto y septiembre en Rusia. pic.twitter.com/pKniwx2ggK — Leonardo Ruiz (@LeonRR97) March 1, 2022

Por su parte, Anastasia Pavlyuchenkova, la mejor tenista rusa, aprovechó sus redes sociales para expresar su "desacuerdo" con la guerra entre su país y Ucrania.

"Juego al tenis desde que soy una niña. Siempre he representado a Rusia. Es mi casa y mi país. Sin embargo, tengo miedo, como mis amigos y mi familia. Pero no tengo miedo de decir cuál es mi opinión. Estoy en contra de la guerra y de la violencia" escribió Pavlyuchenkova en su cuenta de Twitter.

Ucraniano se va del Dínamo Moscú

Otro que tomó medidas ante esta situación fue el ucraniano Andriy Voronin, entrenador asistente del Dínamo Moscú, llegó a un acuerdo con el equipo para dejar su puesto.

El también exfutbolista de 42 años siente que no es posible continuar en un país que está destruyendo las ciudades de Ucrania y matando a civiles.

"Ya no puedo trabajar en el país que está bombardeando mi patria. Salimos de Moscú antes de que estuviera completamente bloqueado. No pudimos aterrizar en Dusseldorf, así que volamos vía Ámsterdam. Mi padre, mi suegra, mi esposa y mis hijos están aquí ahora. Hace cuatro días que no me encuentro bien; estoy muy mal", afirmó Voronin en entrevista con el periódico Bild.

EVG