AMÉRICA: Cuauhtémoc Blanco pide que lo dejen jugar y explota contra los futbolistas

Cuahtémoc Blanco, una de las grandes leyendas en la historia del América, le pidió a la directiva del equipo que le dé la oportunidad de jugar para ayudar a las Águilas a salir de la crisis en la que se encuentran.

"De broma yo les digo 'denme chance de jugar 20 minutos y vas a ver'. No sé si lo haría mejor, aunque sea 15 minutos. Que me den chance de prepararme un mes y me pongo las pilas a mis 49 años", aseguró el actual gobernador de Morelos en entrevista con "La Última Palabra" de Fox Sports.

El ídolo del América critica a los jugadores

Después de siete jornadas, el América se ubica en el penúltimo puesto de la clasificación en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX con apenas cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

Al respecto, Blanco Bravo lanzó una fuerte crítica hacia los futbolistas por la falta de resultados, aunque también comentó que los mismos pueden ser culpa del entrenador argentino Santiago Solari.

"Claro que sí (le duele ver mal al América), yo creo que a todos los americanistas nos duele. Realmente uno no sabe qué pasa, uno no se explica. Todos nosotros estuvimos en un vestidor, no sé si sean los jugadores, a lo mejor puede ser el entrenador, pero yo no veo un equipo con ganas de salir adelante, de sacar el carácter, de sacar lo que teníamos antes, pantalones", ahondó el "Cuauh".

Finalmente, el también exseleccionado tricolor dejó en claro que siempre le deseará éxitos al equipo de sus amores, con el que conquistó una Liga MX, un Campeón de Campeones y una Concachampions.

"Yo siempre voy a ser americanista. Lo único que les deseo es buena suerte, porque luego si habla mal te crucifican", concluyó.

EVG