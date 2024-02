Santiago Giménez revela la fecha de su boda y su novia confiesa un insólito secreto

El futbolista Santiago Giménez se encuentra en uno de los momentos más brillantes de su carrera deportiva, al mismo tiempo que se prepara para dar un gran paso en su vida personal, pues también está planeando su boda con su pareja, Fer Serrano.

La noticia sobre la fecha de la boda fue confirmada por la pareja en una entrevista con 'Tito' Villa, la cual fue compartida por "Línea de 4" en TUDN. Durante la charla, se reveló que el evento está programado para mayo, justo antes de la Copa América.

'El Bebote' suma grandes actuaciones con el Feyenoord de la Liga de Países Bajos, por lo que se proyecta como una pieza fundamental para el Tricolor de cara a sucompromiso en el certamen continental, en el cual el combinado azteca no participa desde el 2016, cuando saldó la peor derrota en competencias oficiales tras caer 7-0 a manos de Chile.

A pesar de la proximidad de la fecha de la boda, la pareja admitió que todavía no han concretado muchos detalles, pero a pesar de la falta de una planificación elaborada, ambos están tranquilos y toman las cosas con calma.

"No tenemos nada. Me habla todos los días la mamá (de Santiago) y me dice 'Fer, puedes por favor acordarte que te casas en tres meses. Necesitas ya decidir. Tenemos a todo mundo presionándonos y Santi y yo relajadísimos. Somos un des***, pero hay boda en mayo”, afirmó Fer Serrano.

"Tenemos la lista de invitados, no hemos mandado invitaciones, nada, no tenemos nada", añadió Santiago, demostrando que no se presionan por situaciones futuras y están disfrutando su amor y su vida en el presente.

Santiago Giménez es criticado por su falta de gol

El delantero mexicano Santiago Giménez continúa en una sequía goleadora en la Eredivisie, sumando su quinto partido consecutivo sin anotar. Las críticas hacia el jugador han ido en aumento debido a esta falta de efectividad en el frente de ataque.

A pesar de que Giménez pudo romper su racha negativa la semana pasada durante el partido de vuelta de los playoffs de la Europa League ante la Roma, donde marcó el gol que puso en ventaja al Feyenoord, su equipo fue eliminado en la tanda de penaltis.

💥 ¡GOOOOL DE SANTIAGO GIMÉNEZ!



Un gol de pura astucia del mexicano ante la Roma para adelantar al Feyenoord en Italia.



Parecía mano, pero el GOL VALE.



Vívelo por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/JmAmtr31Pt — Futbol Picante (@futpicante) February 22, 2024

En el último encuentro de la Eredivisie, 'el Bebote' volvió a quedarse sin marcar, teniendo una actuación discreta que generó cuestionamientos sobre su desempeño en el campo. Aunque su equipo logró la victoria, las críticas no cesaron.

“Hay delanteros que todavía demuestran algo en el futbol aunque lleven tiempo sin marcar, pero creo que Giménez es demasiado pobre”, comentó con el medio Algemeen Dagblad el exjugador marroquí Karim El Ahmadi.

mmt