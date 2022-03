Selección Mexicana: "Chicharito" Hernández envía claro mensaje al "Tata"

A pocas semanas de que la Selección Mexicana concluya la eliminatoria mundialista para Qatar 2022, Javier "Chicharito" Hernández envió un contundente mensaje a Gerardo Martino, director técnico del Tricolor.

El atacante de Los Angeles Galaxy, quien disputa su tercera temporada en la MLS, aseguró que dará todo de sí para volver a ser tomado en cuenta por el "Tata", quien no lo convoca desde septiembre de 2019.

"Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que se tome en cuenta, como siempre me enseñó mi abuelo y siempre me enseñó mi padre. Seguiré trabajando, seguiré haciendo mis esfuerzos, mi trabajo aquí en el Galaxy que es lo más importante, lo que tengo en mente que es ser campeón", resaltó el "Chicharito" en una entrevista con la MLS.

"Chicharito", ansioso por defender a la Selección Mexicana

El goleador surgido de las Chivas dejó en claro que su mayor anhelo es defender nuevamente la camiseta de la Selección Nacional, haciendo énfasis en que la MLS cada vez cobra más importancia a nivel mundial, aunque dejó la última palabra en el "Tata".

"No pienso nada más día a día al despertarme, tratar de ganar puntos y yo sé que todo lo que puedas hacer dentro de tu club, si sobresales, si lo haces de la mejor manera, ya mundialmente es una herramienta para poder estar considerado en selección o no. Después son decisiones (en las) que uno no es el entrenador", subrayó.

Pese a que diversos medios han manejado la versión de que el ariete tapatío está vetado de la Selección Mexicana, ni él ni el "Tata" Martino han confirmado dicha versión.

EVG