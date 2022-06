Johan Vásquez descendió junto con el Genoa en la Serie A de Italia, pero el desempeño individual del mexicano lo puso en la órbita de un histórico equipo italiano, por lo que podría seguir con su carrera en el balompié europeo.

Aunque la primera experiencia del zaguero tricolor no fue la mejor en términos colectivos, en el plano personal le fue bien, por lo que su último pretendiente es el Hellas Verona, equipo que fue fundado en 1903 y por el que pasó Rafael Márquez.

Lo que no te mata te hace más fuerte. pic.twitter.com/qTa5HXHXks — Johan Vasquez (@Johanvasquez23) February 5, 2022

De acuerdo con la publicación del periodista italiano Gianluca Di Marzio, el cuadro de la región de Véneto está interesado en el ex de los Pumas de la UNAM. Además, el Verona tendrá a Francesco Marroccu como nuevo director deportivo, siendo él uno de los que tuvo que ver en la llegada de Vásquez al Genoa, por lo que se podría facilitar el traspaso al Hellas.

Johan Vásquez tiene más pretendientes en la Serie A

No sólo el Hellas Verona sigue de cerca a Johan Vásquez, pues el medio Calciomercato informó que la Fiorentina y Lazio han mostrado interés por el zaguero ex de Monterrey y no es sólo eso, pues se reporta que hay grandes posibilidades de firmar con alguno de los clubes.

Dicha fuente señala que que las pláticas de Johan y la Lazio han iniciado desde hace unos días, con la intención de ir viendo la posibilidad de un trato. Si Lazio o Fiorentina quieren los servicios del seleccionado nacional, deberán pagar un precio estimado de 10 millones de euros.

