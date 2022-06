Selección Mexicana: Johan Vásquez sube polémico mensaje; ¿va contra Martino?

Johan Vásquez es uno de los mejores defensores centrales en la actualidad, pero con la Selección Mexicana no han tenido muchos minutos de juego y tras no participar en la gira del Tri en los Estados Unidos lanzó un misterioso mensaje en redes sociales.

Johan, habitual defensor titular con el Genoa de la Serie A, subió un contundente mensaje a su cuenta de Twitter, lo que comenzó a levantar especulaciones si fue contra Gerardo Martino: "La vida sigue y el futbol da vueltas", se puede leer en la leyenda que subió el jugador, acompañado de una foto.

El zaguero ex de los Puma de la UNAM presentó molestias físicas en el tobillo, motivo por el cual el "Tata" no lo utilizó en los duelos ante Nigeria y Uruguay, aunque frente a Ecuador se esperaba que Vásquez tuviera minutos, pero no fue así.

FOTO: Captura de pantalla

Revelan convocatoria de la Selección Mexicana para la Nations League

La Selección Mexicana reveló a los jugadores que Gerardo Martino convocará para los partidos de la Concacaf Nations League ante los representativos de Surinam y Jamaica.

El "Tata" hizo un llamado de 23 jugadores para estos dos encuentros y destaca la presencia de muchos elementos jóvenes, junto con la ausencia de grandes nombres como Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado.

Entre los convocados resaltan Santiago Giménez, delantero de Cruz Azul que aprovechó sus minuto en los duelos amistoso en EU, Marcelo Flores, del Arsenal de la Premier League y David Ochoa, portero del Real Salt Lake de la MLS.

Convocatoria del Profesor Gerardo Martino para nuestros partidos de la @CNationsLeague 🆚 Surinam 🇸🇷 y Jamaica 🇯🇲 . ⚽️



¡A trabajar duro! 💪🏻 🇲🇽#HechoDeLosMexicanos | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/gSXOF9zXNR — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 6, 2022

La Selección Mexicana debuta este sábado 11 de junio en la Concacaf Nations League ante Surinam, mientras que el cotejo ante Jamaica está programado para el 14 del mismo mes, ambos duelos corresponden al Grupo A de la competencia.

Para el duelo ante los surinamés, el Tricolor saldrá del Estadio Azteca y jugará en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM) en Torreón, casa de los Guerreros de Santos Laguna de la Liga MX.

aar