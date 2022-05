Marcelo Flores rompe el silencio y define al país que representará por el resto de su carrera

Marcelo Flores, jugador del Arsenal Sub-23, definió al país que representará como jugador profesional por el resto de su carrera, dejando de lado todo el misterio que había sobre si elegiría a México, Canadá o Inglaterra.

La joya de la Premier League terminó con la novela y con una carta publicada en su cuenta de Twitter anunció que jugará para la Selección Mexicana: "Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional".

El joven comenzó su carta asegurando que sabía que este día llegaría tarde o temprano: "Actualmente tengo 18 años, pero desde unos años atrás he sido consciente del privilegio futbolístico que tengo al poder representar tres Selecciones Nacionales distintas".

Les dejo algo que tengo tiempo queriendo compartir con todos ustedes 👇🏻🇲🇽 pic.twitter.com/ROaRp06TrS — Marcelo Flores (@10marceloflores) May 16, 2022

Marcelo Flores siempre se identificó con México

Marcelo Flores ha sido un habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana con limite de edad y en su publicación detalló que siempre se sintió con la necesidad de regresar a los campamentos del combinado azteca.

"Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre quise regresar a los campamentos del Tri. Eso no es ninguna coincidencia. La realidad es que solo ha habido una Selección Nacional en la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa aún cuando nuestro "hogar" esté a miles de kilómetros de distancia", siguió.

What a night with @miseleccionmx 🇲🇽



Gracias a todos los que nos apoyaron en Orlando. Agradezco los minutos y la confianza. Seguiré trabajando duro para lo que se viene y para tener mas oportunidades. pic.twitter.com/5z9Mcyqmtk — Marcelo Flores (@10marceloflores) April 30, 2022

Además, el elemento del Arsenal, quien ya salió a la banca en un partido del primer equipo, agradeció el apoyo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pues aseveró que recibió apoyo en sus diferentes etapas de desarrollo futbolístico.

"La FMF me ha apoyado en diferentes facetas de mi desarrollo futbolístico, ha invertido en mi crecimiento y siempre ha respetado mi libertad de decisión. Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas, pero al menos he podido llegar a la siguiente conclusión: ser diferente no me hace menos mexicano", explicó.

De esta manera, Marcelo Flores usará la playera del Tri, dejando en el pasado la polémica en la que se vi envuelto al condicionar su elección con la selección que lo lleve a la Copa del Mundo Qatar 2022; que en caso de que Gerardo Martino lo lleve a la justa, el atacante del Arsenal llegaría con 19 años.

Flores ya ha jugado con el Tri Mayor, pues encabezó la convocatoria de la Selección Mexicana para el partido amistoso que sostuvieron ante su similar de Guatemala el pasado 27 de abril en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Esta esa la segunda convocatoria del jugador del Arsenal Sub-23 con el equipo mayor del Tri, pues Marcelo fue convocado por el combinado azteca para el duelo amistoso contra Chile, el pasado 8 de diciembre.

aar