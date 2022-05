Selección Mexicana: Joya que milita en Alemania levanta la mano para jugar en el Tri

En épocas recientes es más común ver que hay jugadores que pueden formar parte de una selección u otra, tal es el caso de Johan Gómez, una de las jóvenes promesas que puede jugar con la Selección Mexicana o la de Estados Unidos.

Gómez, de 20 años de edad, puede jugar para México o Estados Unidos, y el futbolista que milita en la tercera división del futbol alemán con el PSV Zwickau dijo que empezará a llamar más la atención de los combinados nacionales.

"De Estados Unidos a veces me llegan mensajes. De México no he sabido nada. Hay muy buenas ligas aquí en Alemania. Definitivamente voy a empezar a llamar más la atención y luego tener llamados a la Selección porque mi meta es jugar un Mundial. Me falta, pero ahí voy en el proceso", reveló el jugador en entrevista para ESPN.

Selección Mexicana | ¿Quién es la promesa Johan Gómez?

Johan Gómez nació en Arlington, Texas, pero hijo de padres mexicanos, por lo que puede jugar para la Selección Mexicana o la de Estados Unidos, el futbolista comenzó en el deporte en el Dallas FC.

Luego de estar en el cuadro de Dallas, Johan partió a Europa para formar parte del PSV Zwickau de la Tercera División de Alemania, aunque se ve muy complicado su deseo de disputar una Copa del Mundo, por lo menos con el Tricolor.

Esto debido a que su situación es parecida a la de Marcelo Flores, quien pidió ir al Mundial de Qatar 2022, pero eso no le gusto al entrenador Gerardo "Tata" Martino, quien mencionó que los futbolistas no deberían condicionar que colores van a representar.

