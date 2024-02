Super Bowl LVIII | Conoce el Allegiant Stadium, sede del juego entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers

Todo está prácticamente listo para que se juegue el Super Bowl LVIII, cotejo que enfrentará a los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers en un escenario inmejorable, el Allegiant Stadium de Las Vegas, que este 2024 será sede por primera vez de la máxima fiesta de la NFL.

Ubicado a casi 4 kilómetros del famoso Strip de Las Vegas , el estadio que es casa de los Raiders fue inaugurado en 2020 y costó mil ochocientos millones de dólares, lo que hace que cuente con todo lo necesario para el compromiso.

El Allegiant Stadium de Las Vegas, el pasado 5 de diciembre previo al duelo entre Raiders y Washington en la Semana 13 de la NFL. Foto: AP

Chiefs y Niners no tienen pretextos por las altas temperaturas, pues el Allegiant Stadium está cerrado y climatizado, por lo que el espectáculo está asegurado. El inmueble estaba hecho para 65 mil personas, pero tras una ampliación tiene aforo para 72 mil aficionados.

Al ser un estadio de primer nivel, la casa de Malosos tiene canchas para todo tipo de necesidades; una de césped artificial y otra más de césped natural, ambas son retráctiles, por lo que pueden cambiarse dependiendo de lo que se requiere.

Como todo estadio de lujo el Allegiant Stadium cuenta con 127 suites, además de 2 mil 300 pantallas, 10 espacios para diferentes actividades. En 2021 se dio a conocer que el inmueble de Las Vegas sería la sede del Super Bowl LVIII, mientras que el Caesars Superdome de los New Orleans Saints acogerá el Super Bowl 2025.

El Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders, será sede del Super Bowl 2024 de la NFL. Foto: Twitter @AllegiantStadm

¿Qué permitió a Las Vegas ser sede del Super Bowl LVIII?

En el 2017, los dueños aprobaron que los Raiders se mudaran de Oakland a Las Vegas. Un año después la Suprema Corte invalidó la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Amateur y que abrió la puerta para legalizar las apuestas más allá de Nevada. De pronto la relación de la NFL cambió con Las Vegas.

En un evento en diciembre por el Super Bowl, el comisionado Roger Goodell dijo que no se hubiera imaginado 10 años antes que estaría en Las Vegas para promocionar el evento más importante de la liga.

La llegada de los Raiders a Las Vegas fue clave para mejorar la relación entre la liga y la ciudad. Los dueños aprobaron la mudanza 31-1. Sólo el dueño de los Dolphins Stephen Ross votó en contra.

Cuando la Suprema Corte revocó la ley de apuestas, otros estados comenzaron a aprobar las apuestas. Ahora son legales en 38 estados y en el 2021 la NFL anunció que se asociaría con cuatro empresas de apuestas.

David Highhill, gerente general de apuestas de la NFL, reconoció que la liga no tuvo otra opción que reconocer la nueva realidad. El Super Bowl no sólo será en Las Vegas, si no que se trasmitirán comerciales de apuestas.

aar