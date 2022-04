TENIS: ​Novak Djokovic revela que tiene una extraña enfermedad; ¿es grave?

El tenista Novak Djokovic perdió la final del Abierto de Serbia ante Andrey Rublev 6-2, 6-7 (4), 6-0 y tras el partido el serbio dio a conocer que una enfermedad lo aqueja, lo que ha afectado su rendimiento en los partidos.

"Nole" comentó tras perder la final del TP 250 de Belgrado que tiene un padecimiento, sin embargo, fue claro e indicó que no se trata de COVID-19, ya que es conocida la negativa del serbio por vacunarse.

"No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo", dijo Novak Djokovic, quien agregó que se ha sentido cansado durante algunos momentos de los encuentros.

"Es preocupante tener esa sensación en la pista. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo", añadió.

Novak Djokovic pierde torneo en casa

El tenista serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, perdió la final del Abierto de Serbia ante Andrey Rublev 6-2, 6-7 (4), 6-0, de esta manera el ruso conquistó su tercer título de la temporada.

Rublev, segundo cabeza de serie, se esforzó por impedir que Djokovic organizara una nueva remontada y evitó que el serbio, amplio favorito del torneo, consiguiera su primer título de 2022.

Nole ya había remontado un set en contra en cada uno de sus tres partidos en el torneo de su ciudad natal, derrotando a Laslo Djere, Miomir Kecmanovic y Karen Khachanov en su camino a la final en los que fueron sólo su quinto, sexto y séptimo partidos del año.

¡Campeón!@AndreyRublev97 superó a Djokovic 6-2, 6-7(4), 6-0 para levantar en Belgrado su 11º 🏆 ATP Tour.#SerbiaOpen pic.twitter.com/T0JQ0LVkX4 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 24, 2022

El 20 veces campeón de Grand Slam abrió su temporada en arcilla con una sorprendente derrota ante Alejandro Davidovich Fokina en el Masters de Montecarlo la semana anterior, su primer partido desde que fue eliminado en los cuartos de final del Campeonato de Dubái en febrero.

Dubái era su primer torneo del año después de que se le impidiera jugar en el Abierto de Australia por no estar vacunado contra el COVID-19, lo que también le impidió jugar torneos en Estados Unidos el mes pasado.

Rublev ha igualado ahora la marca de Rafael Nadal de tres títulos del circuito en 2022, tras sus victorias en Marsella y Dubái en febrero

