TIGRES: Ángel Reyna arremete contra Gignac; "perro mentiroso, hipócrita"

André-Pierre Gignac ha vivido grandes momentos en la Liga MX, pero uno de los grandes escándalos del delantero de los Tigres fue cuando aprovechó una manifestación de los jugadores del Veracruz para anotar un golazo.

Los futbolistas del extinto Veracruz salieron al partido contra los felinos en el Luis Pirata Fuente y cuando sonó el silbatazo inicial se quedaron quietos, debido a que reclamaban falta de pagos: Ángel Reyna, exjugador que militaba en los escualos se le fue con todo al atacante francés.

"Perro mentiroso, ahora resulta. Si ahí dijiste otra cosa. Hipócrita", lanzó el exfutbolista en su cuenta de Instagram como respuesta a unas declaraciones de André-Pierre en las que aseguró no haber tenido intención de marcar el tanto.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Gignac?

André-Pierre Gignac comentó en el programa La Última Palabra, de Fox Sports, que él nunca tuvo intención de marcar ese golazo y que en todo momento estuvo del lado de los jugadores del Veracruz.

"Hubo muchos malentendidos, al inicio era un minuto, después tres minutos. Yo lo dije y no voy a mentir, yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna y a veces me salen goles increíbles y entró. Y sí me arrepiento un poco, pero la verdad habían pasado los tres minutos y no quería meter un gol", indicó el delantero de los Tigres.

Además, el jugador reveló que llamó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para pedir que le descontaran el tanto marcado mientras los futbolistas de los tiburones rojos de manifestaban en contra de sus dirigentes.

"Después marqué a la Federación y les dije: 'quítenme el gol' y me dijeron que no podían, es una mancha en mi carrera en México y estoy muy arrepentido", aseveró André-Pierre Gignac.

