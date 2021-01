¿Cómo va la salud de Patty López tras diagnosticarle una terrible enfermedad?

La conductora de deportes Patty López de la Cerda pasa por días complicados después de que se le diagnosticó epilepsia y la disautonomía, enfermedades que le impiden hablar y también ver bien por algunos momentos.

Muchos de sus aficionados se preguntaron qué había pasado con Patty López de la Cerda y la periodista subió un post hace unos días explicando su estado de salud.

"Tengo episodios donde de la nada dejo de hablar bien y no tengo energía más que para las cosas mínimas indispensables. Saber que de un día a otro esto va a ser parte de mi vida para siempre. Pero estoy animada porque sé que voy a estar bien. Gracias a Dios la epilepsia y la disautonomía se pueden controlar con medicinas, así que dentro de todas las posibilidades agradezco infinitamente que hayan encontrado estas dos cosas que tengo", comentó.

En su cuenta oficial de Instagram Patty está subiendo un poco de cómo va su enfermedad y asegura que a pesar de que se le han complicado algunas cosas, ella sigue de pie y buscando salir adelante.

"Para mí tener un gran día era que pasara algo extraordinario, algo fuera de lo normal. No es que no apreciara los otros días, pero a veces lo normal nos parece poco. Ayer, me cambiaron las dosis de algunas medicinas y me agregaron otras dos nuevas. Hoy no hice mucho, estuve durante mucho tiempo acostada en mi sillón o dormida. Pero estuve con mi familia, recibí muchas muestras de cariño, lloré poquito, pude hablar mejor en algunos momentos del día, dormí bien por primera vez en un mes y no tuve ni un solo ataque ni crisis", escribió la exconductora de TV Azteca.

Patty López de la Cerda es una amante de los deportes, su equipo de futbol favorita es el América y se ha encargado de cubrir el Mundial de Futbol y alguno que otro Super Bowl.