TOKIO 2020: Esmeralda Falcón habla sobre los uniformes en la basura, "me dio coraje"

Esmeralda Falcón, boxeadora mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue una de las atletas que compartió las fotos de los uniformes del equipo mexicano de softbol en la basura de la Villa.

Falcón dijo a su llegada a la CDMX con el Diario Esto que le dio "coraje" ver los uniformes de la Selección de Softbol en la basura de la Villa Olímpica.

Quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique: "nada" estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Que pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así.😭😔 @BriandaTamara @CONADE @COM_Mexico @voyxmex pic.twitter.com/nKm905Jk8o — esmerfalconmx (@esmerfalconmx) July 29, 2021

Luego de la polémica que se generó por las fotos de los uniformes del equipo de softbol, la boxeadora dijo que "no fue nada personal" y que fue "expresión" que hizo en sus redes sociales.

“Tras la pelea vi en el pasillo botes de basura con los uniformes. Preguntamos si se las llevaban a las muchachas de softbol y nos dijeron que no, que era basura", explicó la primera boxeadora en representar a México en unos Juegos Olímpicos.

Esmeralda no se arrepiente de lo que dijo

Esmeralda aseguró que sólo compartió su sentir, pues le dio coraje ver la indumentaria mexicana en la basura: "Expresé lo que me provocó. Me dio nostalgia y coraje al ver nuestro uniforme tirado".

La atleta de 25 años cree que no ofendió a nadie, sin embargo, no se arrepiente de lo que dijo: “Sentí que no ofendí a nadie, yo no me metí con la nacionalidad, no las ofendí, simplemente mostré mi sentir”.

aar