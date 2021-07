TOKIO 2020: ¿Qué se sabe de la polémica con los uniformes de Softbol en la basura?

La Selección Mexicana de Softbol logró un histórico cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; sin embargo, en redes sociales se difundieron imágenes en las que se dio a conocer que el equipo tiró a la basura los uniformes que portaron en la justa veraniega.

Las boxeadoras Esmeralda Falcón y Brianda Tamara Cruz fueron las que hicieron de conocimiento público que las jugadoras mexicanas de softbol habían dejado los uniformes en bolsas de plástico y en la basura de la Villa Olímpica.

Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas.

Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.@esmerfalconmx @CONADE @COM_Mexico pic.twitter.com/zqkmVva6PP — Brianda Tamara (@BriandaTamara) July 29, 2021

"Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de softbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas", escribió Cruz en redes sociales.

Reacciones en redes

La acción de las jugadoras impactó en el país y generó comentarios con opiniones divididas. Una de las personas que no tardó en pronunciarse al respecto fue el periodista David Faitelson.

¡Que escándalo en México por los uniformes del equipo de softbol! Tampoco me parece que debamos llevar este tema a una dimensión más de lo que realmente es. Se equivocaron, punto, pero nada que ver con nacionalismo ni tampoco la PGR deberá abrirles un expediente. ¡Ridículos! — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 29, 2021

Pero no fue lo único que el comunicador dijo, David se ofreció a comprar los uniformes de softbol para que la Federación les "pague un buen psicólogo a las jugadoras".

La comunicadora Gabriela Warkentin, comentó el incidente y recordó que las atletas son mexicanas, por los ataques xenófobos que han recibido algunas de las deportistas en las redes sociales.

Todavía no sabemos bien a bien por qué los uniformes del equipo femenino de softbol terminaron en unas bolsas de basura, pero ya se exhiben por doquier acusaciones xenófobas y la peor mala leche contra esas "no mexicanas".



Yo quiero escuchar sus razones.



Y sí, sí son mexicanas. — Gabriela Warkentin (@warkentin) July 29, 2021

Javier Alarcón dijo estar "triste" y "avergonzado", por el actuar de la Selección Mexicana de Softbol.

El Comité Olímpico Mexicano entra en escena

La polémica sobre los uniformes explotó y Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM) habló fuerte al respecto, el directivo aseguró que las integrantes del conjunto de softbol estarían vetadas para este equipo mientras él esté al frente del COM.

"La federación (mexicana de softbol) tiene que responder por esta situación y mientras nosotros estemos en el COM estas deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Estoy muy triste y muy molesto a la vez", aseguró Padilla Becerra en declaraciones que circulan en otros medios nacionales.

Las críticas del dirigente no se detuvieron ahí, pues también comentó que le da la impresión de que las jugadoras no se sienten mexicanas, esto debido a que 14 de las 15 seleccionadas nacieron en Estados Unidos, aunque tienen ascendencia mexicana.

Federación Mexicana de Softbol rompe el silencio

En entrevista con TV Azteca, Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, confesó que si tiraron los uniformes, fue porque el equipo ya tenía sobrepeso en el equipaje con el que regresaron a México.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, revela la razón por la que el equipo dejó parte de los uniformes utilizados en Juegos Olímpicos.



🎥 Vía @Ventimilla#ElOroEsNuestro 🥇#Tokyo2020 #Día7 pic.twitter.com/7aDtofMUzP — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 29, 2021

“La decisión de dejar uniformes usados, fue porque tenían que hacer espacio en sus maletas. No es lo mismo empacar 33 bates que traemos, arreos de juego, los tres uniformes, los de entrenamiento. Con todo respeto ni vamos a atacar, ni vamos a responder, ni decir nada en las redes. Simple y sencillamente fue un hecho de sobrepeso", dijo Guerrero.

Por otra parte, Rolando resaltó que llevaban mucha ropa y que algunas prendas ni siquiera les quedaban: "A cada una le dimos nueve uniformes, tres de cada color. Tenían mucha ropa y si dejaron eso es porque tenían mucho más", y sentenció que los uniformes que les dieron no les quedaban: "Dejaron las Li-Ning porque, bueno, a mí no me quedaron las playeras esas que nos dieron, andaba como chorizo mal amarrado con esas camisetas".

DESEA ÉXITO A BOXEADORAS QUE DENUNCIARON

El presidente de la Federación Mexicana de Softbol deseó éxito a las boxeadoras Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón, que denunciaron el hecho en redes sociales.

“Me salieron, no sé cómo se les llame a los que andan buscando en la basura. Mis respetos. Yo quiero que México gane medallas. A mí no me gusta perder ni que se estén burlando en mi país en los medios internacionales. Que no me digan que no se la partieron las muchachas, que no estén sacando eso. Claro, hay gente que… pues a lo mejor arriba del ring les vaya bien y ganen y que tengan el mismo alcance que tuvimos”, sentenció.

Silencio total por parte de las jugadoras

Hasta el momento las jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol no se han pronunciado al respecto. Incluso, algunas pusieron sus redes sociales privadas ante la ola de comentarios por lo sucedido.

Por supuesto que no todas las jugadoras de @SoftbolMX tiraron sus uniformes. Pero podríamos deducir si vemos quiénes aseguraron sus cuentas de Twitter para evitar interacciones 👀

En español decimos Baia Baia#softballmexico pic.twitter.com/eR0CYg1Q6o — Adriano (@eladro) July 29, 2021

