UFC: ¡Arrestan a Conor McGregor y le incautan su auto!

El irlandés Conor McGregor, escampeón de la UFC, volvió a tener problemas con la ley luego de que fue arrestado en Dublín por “conducción peligrosa” y cometer múltiples infracciones al reglamento de tránsito.

De acuerdo con información de Irish Independent, The Notorious fue detenido por agentes de la Guardia Civil, los cuales además le incautaron su Bentley valuado en 200 mil dólares.

La exestrella de la UFC fue llevada a una estación local, en la que fue liberado al pagar una fianza, de la cual se desconoce el monto, además de que se le devolvió su vehículo.

🙄🔥 Conor McGregor fue arrestado. No importa cuándo leas esto.



Nuevamente Conor es protagonista de problemas. La policía irlandesa, arrestó a McGregor por conducir de manera imprudente, despojándolo de su auto. El irlandés fue puesto en libertad bajo fianza. #MMA #UFC pic.twitter.com/b1YCFHRoWT — Fighters Magazine (@FightersMagz) March 23, 2022

Lo que sigue para el excampeón de la UFC

A pesar de que fue liberado, el tema no ha terminado para el peleador irlandés, quien deberá presentarse el próximo mes a una audiencia. En caso de que resulte culpable, podría ser condenado hasta a seis meses de cárcel.

No es la primera ocasión que el excampeón de la UFC se ve involucrado en problemas. En octubre pasado agredió al DJ Francesco Facchinetti durante evento en un hotel de Roma, Italia.

"El muy famoso McGregor me dio un puñetazo en la boca, me rompió la nariz frente a diez testigos, sus amigos y sus guardaespaldas. Me atacó sin motivo mientras hablamos durante más de dos horas y también nos divertimos juntos", reveló Facchinetti en sus redes sociales tras el incidente con el deportista.

Otro hecho penoso que protagonizó Conor McGregor ocurrió en 2019 al atacar a un hombre en un bar irlandés, solamente porque el sujeto se había negado a tomar un whisky que el peleador de artes marciales mixtas había comprado.

Su última pelea en la UFC fue el 10 de julio de 2021, cuando fue derrotado por el estadounidense Dustin Poirier en el UFC 264, evento que se llevó a cabo en Paradise, Nevada.

