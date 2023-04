UFC: Brandon Moreno revela fecha y rival de miedo ante el que defenderá su título de peso mosca (FOTO)

EL tijuanense Brandon Moreno, una de las máximas estrellas mexicanas de la UFC en la actualidad, dio a conocer cuándo y contra quién será su próxima pelea, misma en la que defenderá su título de peso mosca.

The Assasin Baby informó en sus redes sociales que se subirá al ring el próximo 8 de julio para medir fuerzas con el brasileño Alexandre Pantoja, combate que se dará en el marco del UFC 290.

"El trabajo no está terminado, es momento de seguir haciendo historia. UFC 290. @pantoja_oficial ya tienes una cita, prepárate por favor", fue el mensaje que compartió Brandon Moreno en Instagram, publicación en la que salen él y Pantoja con la fecha de la contienda.

Será la tercera ocasión que el mexicano y el sudamericano se vean las caras. Las dos veces anteriores el triunfo se lo llevó Alexandre Pantoja, la primera de ellas en el 2016 en The Ultimate Fighter y la segunda ya dentro de la UFC en el 2018.

Será la segunda pelea en el 2023 para Brandon Moreno, quien el pasado 21 de enero derrotó por la vía del TKO al brasileño Deiveson Figueiredo en la pelea por el campeonato de peso mosca del UFC 283.

Brandon Moreno y la fecha en la que pelearía en México

Brandon Moreno, Alexa Grasso y Yair 'Pantera' Rodríguez son los tres actuales campeones mundiales mexicanos en la reconocida empresa, por lo que en los tres está la ilusión por venir a México a pelear.

En cuanto a fechas, Brandon Moreno comentó que la UFC todavía no la tiene definida, pero adelantó que podría ser en septiembre, debido a que todavía no hay eventos programados en dicho mes.

"He platicado con gente de arriba en la empresa y me dijeron que se tiene un futuro importante para México. No me han dado fechas concretas, pero si hay un plan a futuro en el país. Quiero defender mi título dos veces este año, pero vamos a ver si UFC viene a México. Tengo entendido que septiembre se encuentra libre y sería increíble", reveló el oriundo de Tijuana, Baja California.

EVG