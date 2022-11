VIDEO: ¡Se acabó! Cristiano Ronaldo desaparece del Manchester United y de Old Trafford

La relación entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United cada vez está más tensa y este miércoles llegó a un punto más álgido, pues el club inglés retiró un mural del futbolista portugués en Old Trafford.

El polémico hecho se presenta después de que el astro lusitano aseguró en entrevista con The Sun que el neerlandés Erik ten Hag, director técnico de los Red Devils, no le merece respeto, además de que explotó contra los dueños del equipo al asegurar que han propiciado que "el Manchester se aleje del éxito deportivo".

A inicios de mes, el Manchester United presentó una campaña llamada 'United Sevens' para rendir homenaje a algunos de los jugadores que han lucido el dorsal 7 en sus espaldas, como Eric Cantona, Bryan Robson y David Beckham junto a los dos que actualmente lo ocupan, Cristiano Ronaldo en el equipo varonil y Ella Toone en el femenil.

"El dorsal '7' es mítico en este equipo y llevarlo por primera vez es algo que nunca se olvida", aseveró Cristiano Ronaldo al respecto.

Gran parte de la fachada del estadio Old Trafford está cubierta por un mural con una foto colectiva de estos cinco futbolistas, siendo retirado de ella el exjugador de la Juventus.

"Me siento traicionado" y "Me han convertido en la oveja negra" son algunas de las polémicas frases que Cristiano Ronaldo le dijo a The Sun, lo que generó la molestia en los altos mandos del Manchester United, escuadra de la que el luso quiere irse desde hace varios meses.

Cristiano Ronaldo padece misteriosa enfermedad

El crack luso Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, se prepara para el Mundial Qatar 2022, la que será su quinta Copa del Mundo, pero una misteriosa enfermedad pondría en riesgo su presencia con la Selección de Portugal.

Las alarmas en Portugal se prendieron pues CR7 no estuvo en la última convocatoria de los Red Devils, antes del parón por la Copa del Mundo Qatar 2022, además que el "Bicho" no estuvo el jueves pasado en el compromiso ante el Aston Villa.

Esta situación preocupó al Manchester United y a la Selección de Portugal, dirigida por Fernando Santos, que debuta el próximo 24 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022 ante Ghana.

EVG