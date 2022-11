VIDEO: Cristiano Ronaldo se sincera; acusa de traición al Manchester United y arremete contra Erik ten Hag

La polémica entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United está lejos de terminar, pues el astro luso arremetió con todo contra el club inglés y contra el estratega Erik ten Hag, acusándolos de traición y que intentaron sacarlo de la institución de la Premier League.

Todo se dio en entrevista con Piers Morgan, ahí el crack luso aseguró: "El Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador (Erik ten Hag), sino también los demás muchachos que están alrededor del club", por lo que se sintió "traicionado".

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

"Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el United, no solo en este año sino también la temporada pasada", declaró el jugador de 37 años de edad, pero no fue todo, ya que explotó ante su actual entrenador y a alguno del pasado.

Cristiano Ronaldo ha tenido un sin fin de controversias con Erik ten Hag, actual entrenador del Manchester United, quien en semanas pasadas lo separó del equipo tras negarse a entrar de cambio en los minutos finales del partido ante Tottenham.

Sus polémicas con el entrenador de los Red Devils lo llevó a decir: "No le tengo respeto (a Ten Hag) porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar".

Sumado a esto, CR7 comentó sobre Ralf Rangnick: "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él". Por otro lado, aseguró que solo respeta a Ole Gunnar Solskjaer, quien fue despedido del Manchester United semanas después del regreso del "Bicho".

Cristiano Ronaldo padece una misteriosa enfermedad

El crack luso Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, se prepara para el Mundial Qatar 2022, la que será su quinta Copa del Mundo, pero una misteriosa enfermedad pondría en riesgo su presencia con la Selección de Portugal.

Las alarmas en Portugal se prendieron pues CR7 no estuvo en la última convocatoria del los Red Devils, antes del parón por la Copa del Mundo Qatar 2022, además que el "Bicho" no estuvo el jueves pasado en el compromiso ante el Aston Villa.

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022

Esta situación preocupó al Manchester United y a la Selección de Portugal, dirigida por Fernando Santos, que debuta en 11 en el Mundial 2022 ante Ghana.

El propio Erik ten Hag, estratega del United, dijo antes de enfrentar al Aston Villa que Cristiano Ronaldo no jugaba por "enfermedad" y agregó: "no sé cuándo volverá a estar listo, pero no estoy preocupado”. Sobre si CR7 se está cuidando el técnico dijo: "nada de eso, está enfermo y por eso no juega".

Se desconoce cuál es la misteriosa enfermedad que Cristiano Ronaldo padece, pero el medio Manchester Evening News adelantó que el exReal Madrid no estaría en los convocados para jugar ante el Fulham, duelo que los Diablos Rojos ganaron con goles de Christian Eriksen y Alejandro Garnacho.

aar