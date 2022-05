VIDEO: "Burro" Van Rankin defiende al América ante comentaristas de Fox Sports

El conductor Jorge "Burro" Van Rankin es uno de los más grandes aficionados del América, uno de los semifinalistas del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

La victoria de las Águilas sobre el Puebla en la vuelta de cuartos de final estuvo llena de polémica por dos acciones en las los capitalinos fueron beneficiados por el arbitraje, de acuerdo a un sector de comentaristas y aficionados.

El "Burro" asistió al programa "La Última Palabra" de Fox Sports, donde fue cuestionado al respecto y se enganchó con los comentaristas, entre ellos André Marín, Gustavo Mendoza y Alejandro Blanco, quienes criticaron la actuación del árbitro Fernando Guerrero el paso sábado en el duelo entre el América y La Franja.

"Ya me voy a enojar. ¿Han ayudado al América? ¿Qué piensas de lo de la semana pasada en Puebla? Vamos a hablar en serio. La entrada a Viñas es roja y es penal, por ahí vamos a empezar", fue lo que respondió Van Rankin, haciendo alusión a jugadas en el partido de ida en las que los de Coapa habrían sido perjudicados por el arbitraje.

Van Rankin agregó, en tono de broma, que por eso prefiere ver ESPN. "No saben nada de futbol, yo por eso veo a (David) Faitelson en ESPN", dijo el "Burro", quien en anteriores ocasiones también ha tenido discusiones con Faitelson por sus constantes críticas al América.

Van Rankin le responde al gobernador de Puebla

La molestia de Jorge Van Rankin no acabó ahí, pues también aprovechó su presencia en "La Última Palabra" para responderle a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, quien aseguró que el arbitraje perjudicó al equipo camotero contra el América.

"No ma... Miguel Barbosa, te conozco, te aprecio, te he entrevistado. Pero si no sabes de futbol, no hables. ¿Qué te robaron ca...? Sabes que te estimo Miguel, te hice una entrevista preciosa y que te agradecí mucho, ¿Y no le robaron al América allá en Puebla, en el Cuauhtémoc?", dijo el "Burro".

El América enfrentará al Pachuca en busca de su pase a la final del Clausura 2022. Los capitalinos solamente han salido con los brazos en alto en una de cinco series contra los Tuzos.

EVG