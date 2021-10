VIDEO: El día que Christian Martinoli renunció a TV Azteca

Uno de los periodistas deportivos más queridos por la afición mexicana es el narrador de TV Azteca Christian Martinoli, pero en sus inicios en la televisora del Ajusco puso su renuncia sobre la mesa.

En un programa que se llamaba "El Club" producido por Enrique Valdez, los conductores eran Christian Martinoli y Sandra Chain y la idea era que antes de los partidos de futbol tuvieron actividades para entretener al público mientras iniciaban los juegos.

En una emisión del programa dominical, Martinoli terminó lleno de harina y al finalizar la transmisión acudió con el productor y le dijo que estaba ahí para renunciar.

"Llega Martinoli y me dice ‘señor, yo no vine a esto, yo vengo a renunciar, yo quiero ser conductor, no vengo a esto’; y le dije ‘pero acabas de llegar, esto da trabajo, hay que caminar en la vida. No renuncies, ya estás aquí, lo más difícil es entrar aquí’. Afortunadamente no lo dejé renunciar", contó Enrique Valdez en una entrevista en el programa Historias Engarzadas.

El productor aseguró que Martinoli mientras se encontraba el programa siempre se portó a la altura.

"Él aguanta vara porque estaba la cámara, pero en cuanto la cámara corta se pone la enfadada de su vida y empieza a reclamarle al realizador porque lo llenaron (de harina) y te empieza a mostrar su enfado de que no era el perfil que estaba manejando, que él era serio", mencionó.

¿Quién es Claire Chevalier, la mujer de Christian Martinoli?

Christian Martinoli es uno de los comentaristas deportivos más famosos y querido en la actualidad, pero alguna vez se han preguntado ¿quién es la esposa del narrador de TV Azteca?

Claire Chevalier es la mujer de Christian Martinoli, con la que lleva 15 años de casado, de origen francés y quien lo rechazó apenas se conocieron, pero el periodista no se dio por vencido.

Claire Chevalier maneja un perfil bajo ante los medios de comunicación y prefiere mantenerse alejada de los mismos y que sus hijos no estén tan involucrados, pero cada que puede publica en su cuenta oficial de Instagram el gran amor que vive a lado de Martinoli.

Claire Chevalier y Christian Martinoli tiene más de 15 años de matrimonio. Foto: Instagram / claire_n_chevalier

daho