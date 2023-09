Gerard Piqué pide perdón a Shakira por su infidelidad y se arrepiente de haberla engañado (VIDEO)

Tras el reciente lanzamiento de su exitoso tema musical 'El Jefe', el foco mediático se ha vuelto a posar sobre la vida de la cantante Shakira y su relación con su ex pareja, Gerard Piqué. Sin embargo, lo que ha sorprendido es la forma poco convencional en que se ha publicado la supuesta disculpa por parte del exfutbolista hacia la madre de sus hijos.

Ha circulado en las redes sociales un video en el que aparece el exdefensor del Barcelona pidiendo perdón a la intérprete colombiana. Lo que hace que este video llame tanto la atención es que no es del todo real, pues ha sido creado con la ayuda de Inteligencia Artificial.

La publicación del video fue compartida en Instagram por la periodista Tanya Charry, quien aclaró que se trata de un juego generado con realidad virtual. Esta avanzada tecnología permitió replicar el peinado y barba que caracterizan al exfutbolista, sin levantar sospechas.

En el video se puede ver a un supuesto Gerard Piqué diciendo: "Qué tal amigos. Eh… hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak perdón. Te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor perdóname".

La razón detrás de la viralización de este video parece ser el deseo de los fanáticos de Shakira de que su ex pareja le ofrezca una disculpa genuina por los errores del pasado. Aunque el video no es real, ha despertado nuevamente el debate sobre cuál es el futuro entre amabas celebridades.

Gerard Piqué sorprende con visita a México

El exfutbolista español Gerard Piqué, nuevamente se vio envuelto en la controversia después de salir de un lujoso restaurante de Polanco en la Ciudad de México, ya que optó por no dar declaraciones a la prensa que lo esperaba afuera de este.

Un video que circula en las redes sociales, compartido por el medio 'Despierta América', muestra a Piqué intentando llegar a su camioneta en medio de una multitud de fanáticos y reporteros que buscaban acercarse a él.

#Piqué anda de visita por México

El futbolista fue captado en nuestro país y claramente se sabe con quien viene acompañado pic.twitter.com/arvV0vwVzx — Ahora Más (@ahoramasoficial) September 30, 2023

La escena se tornó tensa cuando una reportera, visiblemente molesta, recriminó al exfutbolista por su actitud de no querer hablar con la prensa, haciendo referencia a los escándalos recientes que lo han rodeado.

Oye, de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira, ¿y ahora te comportas así con la prensa? Periodista

Los presentadores del programa señalaron que la visita del exfutbolista a la capital mexicana estaba relacionada con la grabación de un comercial para la Kings League.

