VIDEO: Ibai Llanos le cuenta al Escorpión Dorado lo que sintió por ver jugar al 'Chicharito' en su equipo en la Kings League

Durante su visita a México, el streamer español Ibai Llanos fue entrevistado por el Escorpión Dorado, con quien platicó de diversos temas, entre ellos la adición del goleador tapatío Javier 'Chicharito' Hernández a su equipo, Porcinos FC, en la Kings League.

"'Chicharito' es increíble. Le hacía mucha ilusión jugar en mi equipo, porque estaba de vacaciones en Estados Unidos y le dio tiempo de venir a España a jugar un partido", contó Llanos acerca de cómo fue el contacto con el jugador del LA Galaxy.

"Para mí fue increíble. Es una sensación rara, es muy surrealista, cuando además es alguien tan veterano, con la carrera tan hecha, es muy impactante", agregó el streamer acerca de lo que sintió por ver al goleador histórico de la Selección Mexicana en la Kings League.

Otro tópico que abordaron en la plática fue la nueva canción de Shakira que la colombiana sacó tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué. El Escorpión Dorado le preguntó a Llanos cuál había sido la reacción del exdefensa del Barcelona ante el tema que la sudamericana hizo con Bizarrap, titulada Shakira: Bzrap Music Session, Vol. 53.

"No me dijo nada, porque sabe que es un temazo", se limitó a decir el streamer ibérico, quien es amigo de Piqué, con quien creó la Kings League, el torneo de futbol 7.

El Escorpión Dorado no se conformó con esa respuesta y le preguntó a Ibai Llanos si era Team Shakira o Team Piqué, cuestionamiento del que no quiso dar una respuesta concreta.

Luis García confiesa acercamientos con la Kings League

Luis García, comentarista de TV Azteca y exjugador de Pumas, confesó que dos equipos de la Kings League ya se acercaron con él para que forme parte del torneo en el que han pasado otros exfutbolistas como Iker Casillas y Ronaldinho.

En un video compartido en su cuenta de Tik Tok, García Postigo, ex del Atlético de Madrid, confesó que los streamers Juan Guarnizo y Rivers lo invitaron a comentar alguno de los partidos de sus respectivos equipos de la Kings League. Guarnizo es presidente de Aniquiladores FC y Rivers de Pío FC.

"He estado en contacto con Juan Guarnizo y con Rivers, que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos, cosa que me dio mucho gusto. Ya me ghostearon, no sé que significa, pero ya no me han contestado. Tengo la presión de Mariano, mi hijo, porque él quiere jugar en la Kings League. Estoy en espera de estos movimientos que se puedan dar para tener la Kings League", indicó el exjugador de la Selección Mexicana.

EVG