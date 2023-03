VIDEO: Lainez explota contra Gignac tras reclamos en el Tigres vs América; se rompió el vestidor

Diego Lainez y André-Pierre Gignac se hicieron de palabras durante el partido que los Tigres perdieron contra el América en la Jornada 11 de la Liga MX.

En redes sociales se hizo viral un video en el que Factor manda un centro muy elevado al área de las Águilas, jugada que no trascendió y momentos después se aprecia al atacante francés lanzarle un fuerte reclamó al mexicano.

Lainez no se quedó callado y le respondió enojado a Gignac, aunque no se alcanza a entender lo que el canterano del América le dijo al goleador de los Tigres.

¿Algún experto en leer labios?



La realidad es que #Lainez se cansó de los reclamos de #Gignac



pic.twitter.com/QgciBUwYBF — Diego Armando Medina (@DiegoArmaMedina) March 12, 2023

El extremo tabasqueño arrancó como titular el duelo celebrado en el 'Volcán' entre los de la UANL y su exequipo, pero abandonó la cancha al minuto 69 y en su lugar ingresó Nico Ibáñez.

El América se impuso 2-0 a los norteños con anotaciones de Jonathan Rodríguez y Leo Suárez, resultado con el cual logró su quinta victoria en el Torneo Clausura 2023 y llegó a 20 puntos.

Diego Lainez desmiente a Santiago Baños

A poco más de un mes de su regreso a la Liga MX para convertirse en refuerzo de Tigres, Diego Lainez desmintió a Santiago Baños, presidente deportivo del América, quien había asegurado que Factor pedía un sueldo de 2 millones de dólares, el cual no estaban dispuestos a pagar en Coapa.

"Creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal, hubo cosas que no debieron decir, que no fueron ciertas, pero sigo trabajando en Tigres, me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres", aseguró Lainez Leyva en entrevista con ESPN.

El originario de Villahermosa, Tabasco, volvió a la Liga MX después de cuatro años en Europa, donde no se consolidó. Sin embargo, confía en que su llegada a Tigres lo ayude para un eventual regresó al viejo continente.

EVG