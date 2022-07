VIDEO | Xolos vs América: Resumen, goles y resultado del partido de la Jornada 4

Los Xolos de Tijuana hicieron que el América volviera a su realidad en la Liga MX, pues lo derrotaron 2-0 en el Estadio Caliente y las Águila del "Tano" Ortiz no logran ir por buen camino.

Con anotaciones de Lisandro Esequiel al minuto 9 y de Joaquín Montesinos al 62', los Xolos sumaron tres puntos más a su cuenta y así sumaron su primera victoria en el campeonato.

📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Lisandro López engañó a Ochoa y le dio la ventaja a Tijuana.



Xolos 1-0 América#LigaBBVAMX ⚽ #Apertura2022 pic.twitter.com/RFDOcYxrne — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 24, 2022

Las Águila vuelven a viajar a Estados Unidos, ahora para enfrentar al Real Madrid a media semana, pero en la Liga MX no logran alzar el vuelo y ya acumulan dos derrotas.

El América lució con muchas carencias en todas sus áreas y si no levantan, el puesto de Ortiz estaría en la cuerda floja, ya que no vive la realidad del torneo pasado cuando Santiago Solari no tuvo un buen arranque.

Los próximos juegos de Xolos y América

El equipo de los Xolos de Tijuana visitan al Atlas el próximo martes en duelo de jornada doble y con sus primeros tres puntos llegan hasta el lugar 11 de la general.

El América enfrenta al Real Madrid en su gira por Estados Unidos, partidos en los que aun no logra ganar, ya que perdió contra el Chelsea y Manchester City, ambos por marcador de 2-1.

Su duelo de la Jornada 5 antes el Santos Laguna, lo reprogramó para el 14 de septiembre.

📹#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Este fue el gol con el que Joaquín Montecinos aumentó la ventaja.



Xolos 2-0 América#LigaBBVAMX ⚽ #Apertura2022 pic.twitter.com/yvFCLyh6FX — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 24, 2022

daho