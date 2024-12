Maná en el Estadio GNP Seguros: Este es el setlist que tocará la banda en su concierto

Este vienes 6 de diciembre, Maná se va a presentar en el Foro GNP Seguros de la CDMX, monumental escenario donde Fher Olvera cantará una de la selección de los mejores éxitos de la agrupación originaria de Guadalajara. Por ello, te vamos a presentar cual es el posible setlist que habrá en la noche, para que vayas ensayando las canciones y la entones ese día a todo pulmón.

Cabe recordar que en su reciente presentación en Guadalajara, Fher se quejó de que la cerveza que venden en los conciertos es extremadamente cara e incluso le sugirió a sus fans meter de contrabando alcohol para así no ser estafados por los vendedores de los venues.

“¿Ustedes no quieren un trago? Cerveza para todos, el Fher paga. Ah, no, mira, ahí hay un cervecero. Sí, pero que no se manchen las venden bien caras, cabrones”, dijo Fher de Maná a todos sus fans.

“Oigan, ¿y no se pueden traer su pachita así como clavada? De esas como de metal y que meten ahí su tequila, sino que se la meta el wey en los calzones. Bueno, yo quiero decir salud, Guadalajara. Aquí nació Sombrero Verde y hay muchos amigos con la que hemos convivido muchos años”, añadió el intérprete de “El muelle de San Blas”.

Mucha gente está esperando a ver con qué ocurrencia sale Fher este viernes, pues saben que el vocalista es muy cotorro y le gusta el relajo. Eso no lo podemos predecir, pero lo que sí se puede adelantar es el setlist del concierto.

Te vamos a compartir el que Maná presentó en sus pasados shows de Guadalajara, pues suele ser siempre el mismo, por las cosas que la banda presenta como parte de su espectáculo.

Setlist de Maná en el Estadio GNP de la CDMX