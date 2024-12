Eugenio Derbez critica la atuación de Selena Gómez en ‘Emilia Pérez' y ella le responde ¿apenada?

Eugenio Derbez sea convertido en uno de los famosos nacionales más detestados por sus declaraciones y ahora el papá de Asilinn volvió a desatar críticas por atacar la actuación de Selena Gomez en la película “Emilia Perez”. Por si fuera poco, la famosa no dudó en responderle al mexicano, emitiendo unas palabras que sorprendieron a todos.

La película dirigida por Jacques Audiard es un musical que relata a la historia de un narcotraficante mexicano que transiciona al sexo femenino. Ahí, Selena Gómez le dio vida a Jessi del Monte, cosa que no le pareció al progenitor de José Eduardo Derbez.

Durante una entrevista con Gaby Meza, Eugenio Derbez afirmó que Selena Gómez no refleja de manera adecuada la cultura latina en la cinta y remarcó que, a pesar de que la actriz tiene ascendencia mexicana y hondureña, no le sabe y no dio el ancho para ser una latina real.

Emilia Pérez is out now on Netflix in the US, UK and Canada! Jacques Audiard's audacious fever dream defies genres and expectations. pic.twitter.com/azbUYnZJZS — Selena Gomez (@selenagomez) November 13, 2024

Derbez remarcó que la actuación de Zoe Saldaña era pasable, mientras que la de Selena Gomez era de plano “indefendible”.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gomez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto?”, dijo el ex esposo de Victoria Ruffo.

Eugenio Derbez agregó el hecho de que una gringa que dice ser latina como Selena Gomez haya sido elegida para un rol de ese tipo sólo refleja la ignorancia del director del proyecto respecto a México.

“No puedo creer que nadie este hablando de eso, por ejemplo, en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos que nadie ha hablado de eso. Siento que lo que pasa es que no hablan español, si tú ves una película rusa, una película alemana y esta subtitulada al español, no se están dando cuenta que está diciendo. Creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y que no hablan español”, pronunció.

Gaby Meza estuvo de acuerdo con Derbez y criticó a que el español de Selena era pésimo porque no lo sabe pronunciar.

Ante todo esto, los fans de Selena Gomez criticaron a Eugenio Derbez y le recordaron que lo mismo pasa con él, más cuando habla inglés en las películas: “Cuando la envidia da su opinión se expresa así, Selena Gomez para el dolor de muchos todo lo que toca lo convierte en oro, de trabajo así que estos expertos de nada, no saben nada” y “Da las misma vibras que Eugenio hablando inglés en CODA”.

Para sorpresa de todos, Selena Gomez comentó el polémico video para contestarle a Derbez, emitiendo un comentario que dejó a todos con la boca aberta:

“Entiendo lo que piensas. Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", escribió, dándole una cachetada con guante blanco al señor que no quiere pagarle a los cms.