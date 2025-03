Hermana de Aleska Génesis arremete contra La Casa de los Famosos All Stars: ‘No existe ningún delito’

Tras la detención de Aleska Génesis, la hermana de la modelo, Michell Roxana, denunció a la producción de La Casa de los Famosos y a las autoridades por supuestamente no actuar conforme la ley, al asegurar que la retención no era legal.

Hermana de Aleska Génesis habla de la detención de la modelo y La Casa de los Famosos All Stars

A través de un comunicado, Michell Roxana, hermana de Aleska Génesis, levantó una denuncia pública contra Francisco Javier Rodríguez Borgio, a quien llama “autor de todos los casos falsos”. Además, acusa al sujeto de haber enviado mensajes de amenazas en el momento en que ocurrió la detención a la modelo.

Hermana de Aleska Génesis habla de la detención de la modelo ı Foto: IG: @michellroxana

Asegura que Aleska habría sido detenida “sin una orden de aprehensión”. En otra historia de Instagram, escribió: “Hoy hago pública la verdad. No existe ningún delito, no hay ninguna prueba real en nuestra contra, solo mentiras fabricadas”, expresó la joven.

TE RECOMENDAMOS:

La hermana de la modelo asegura que la policía ha actuado de manera irregular y asegura que “esto es una farsa creada por Borgio para perjudicar y ensuciar nuestra imagen”, detalló.

Sobre Endemol, productora detrás de La Casa de los Famosos All Stars, aseguró que ellos “desde el principio sabían todo sobre el caso”. Menciona que: “Sabían de la obsesión de Francisco Javier Rodríguez Borges por nosotras. Sabían del acoso y manipulación que hemos recibido. Sabían que había un historial de amenazas y abuso”, señaló.

“A pesar de saberlo, cuando llegó una supuesta orden de aprehensión - QUE NO ERA LEGAL - la entregaron sin cuestionar nada”, acusó. “Les envié de inmediato el documento que demostraba que esto era completamente ilegal. No existía ninguna orden válida contra Aleska. La supuesta orden NO estaba en las carpetas oficiales, lo que significa que era falsificada o no tenía validez legal”.

Hermana de Aleska Génesis habla de la detención de la modelo ı Foto: IG: @michellroxana

Finalmente, aseguró que la policía estuvo esperando a Aleska desde las 17:00 horas. “Ahora sabemos que la policía estaba en el lugar desde las 5 p.m., lo que demuestra que esto estaba planeado desde antes de que la sacaran de la gala. Hago esto público porque esto NO se puede permitir. Exigimos respuestas y justicia”, concluyó.

Michell Roxana también compartió un documento en el que podemos leer detalles sobre el amparo de Aleska Génesis, en el que se suspendió el delito durante el juicio amparo. Se menciona que el mismo habría vencido el pasado 10 de marzo de 2025.