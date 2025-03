Adrián Marcelo asegura que quería quedar como ‘psicópata’: ‘Que Gala me cacheteara era mi triunfo’ | VIDEO

El ex integrante de La Casa de los Famosos México 2, Adrián Marcelo, reveló que su intensión al entrar al reality show, siempre fue quedar como villano y como ‘psicópata’, pues asegura que su triunfo habría estado en recibir alguna agresión física de sus compañeros.

Adrián Marcelo asegura que quería quedar como psicópata

Durante su conversación con la mamá de Gala Montes, el influencer Adrián Marcelo habló sobre como asegura, está en contra de los feminicidios y que le impresiona ser calificado como ‘potencial feminicida’ en el pasado por parte de Gala Montes.

En ese sentido, asegura que “cree en una línea de respeto en formas maniacas, maquiavélicas”, pero que sus diversas acciones en La Casa de los Famosos México, “no eran con una intención de herir”.

“Yo quería que ella (Gala) me cachetera, señora y que Arath me pegara. Ese era mi triunfo, pero para mí eso era a través de las palabras. Me iba a evidenciar como un maniaco, un psicópata, pero al mismo tiempo alguien con capacidades", asegura el creador de contenido.

“Pretendía irme como villano. Esa era mi intención la primera semana”, agregó, señalando así que quería poner a Gala y Arath como los protagonistas. Sin embargo, menciona que el ser llamado “potencial feminicida” fue lo que provocó que se fuera del programa.

Marcelo menciona que esto fue porque pensó: “Afuera me va a estar esperando un ejercito de pañuelos morados”, expresó, refiriéndose a la cancelación masiva que recibiría por ser llamado de tal modo. Por su parte, la mamá de Gala Montes apuntó que su hija, a veces se “pasa de la raya” con sus comentarios.

¿Qué pasó entre Gala Montes y Adrián Marcelo?

Durante el programa, el influencer emitió comentarios misóginos que generaron tensiones con Gala Montes, quien lo acusó de misoginia y narcisismo.

La tensión alcanzó su punto culminante cuando Adrián Marcelo, tras la expulsión de Araceli Ordaz “Gomita”, expresó: “Una mujer menos para maltratar”, comentario que fue ampliamente percibido como misógino.

Esta situación llevó a que el regiomontano abandonara abruptamente el concurso, especialmente después de que varios patrocinadores retiraran su apoyo al programa debido a sus declaraciones.

Después de su pelea, el creador de contenido ha hablado en otras ocasiones sobre Gala Montes y viceversa. Un nuevo punto de polémica ha surgido ahora que la madre de la actriz, aceptó una entrevista con Adrián Marcelo.