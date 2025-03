Familia de Kim Sae-Ron acusa al actor Kim Soo-Hyun por ‘grooming’

La familia de la actriz surcoreana Kim Sae-Ron, quien se suicidó en febrero de este año, está desatando polémica al acusar al reconocido actor Kim Soo-Hyun de haber mantenido una relación inapropiada con ella cuando era menor de edad.

Según los familiares de Kim Sae-Ron, el actor, conocido por su papel en Está bien no estar bien, inició un comportamiento manipulatorio y de grooming hacia ella, como lo evidencian una serie de mensajes de texto intercambiados en 2016, cuando Sae-Ron tenía apenas 15 años y Soo-Hyun 28.

En esos textos, el actor le expresaba su deseo de besarla y abrazarla “toda la noche”, algo que la familia considera inapropiado.

¿Por qué acusan a Kim Soo-Hyun por grooming?

El abogado de la familia indicó que estos mensajes son prueba de una relación manipulativa y dañina.

Aunque la tía de Kim Sae-Ron ya había mencionado estos hechos un mes antes, la familia decidió hacer públicos los mensajes para poner fin a las especulaciones que rodeaban el caso.

Además, en 2024, la actriz escribió una carta a Kim Soo-Hyun en la que revelaba sus sentimientos sobre la relación que ambos habrían mantenido durante varios años.

En la carta, que no llegó a ser entregada, Sae-Ron le confesaba: “Fuiste mi primer y último amor. Espero que no me evites”.

La carta también contenía fotos de autolesiones, lo que refleja la angustia emocional de la actriz.

¿Qué dijo Kim Soo-Hyun sobre las acusaciones?

Por su parte, Kim Soo-Hyun negó las acusaciones a través de un comunicado publicado en el Korea Times.

El actor aseguró que solo inició una relación con Kim Sae-Ron cuando ella ya había cumplido los 18 años, lo que contradice las afirmaciones de la familia sobre la interacción durante su adolescencia.

Kim Sae-Ron fue hallada muerta en su casa en Seúl, tras no poder ser localizada por una amiga. La causa de su muerte fue confirmada como suicidio.

Se reveló que la actriz estaba bajo presión debido a una deuda de aproximadamente 500 mil wones con la agencia Gold Medalist, la misma que representa a Kim Soo-Hyun.