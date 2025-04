Hospitalizan al comediante El Cris Meza: ‘La muerte fue a tocar la puerta’ | FOTO

El comediante El Cris Meza generó preocupación entre sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía desde un hospital, donde se le observa con un parche en el cuello. En la publicación, aunque cubrió su rostro con un emoji, sus fans expresaron inquietud por su estado de salud.

Acompañando la imagen, El Cris Meza compartió una reflexión sobre la angustia de enfrentar posibles diagnósticos graves: "Saber que de repente aparece algo dentro de tu cuerpo y podría ser maligno es un sufrimiento que solo Dios sabe“.

Además, enfatizó la sensación de estar “muerto en vida” o en agonía, deseando que nadie tuviera que experimentar algo similar debido a que es una experiencia difícil.

Conoce qué es lo que se sabe de la hospitalización de El Cris Meza.

El Cris Meza antes de su intervención. ı Foto: Captura de pantalla IG @elcris_meza

Hospitalizan al comediante El Cris Meza

Aunque El Cris Meza no detalló la naturaleza exacta de su afección, insinuó la posibilidad de un diagnóstico de cáncer en la garganta. A pesar de la incertidumbre, expresó su fe en Dios como fuente de consuelo durante este difícil momento, mencionando que encontraba más alivio en su espiritualidad que en la medicación prescrita.

“Yo no entiendo a la gente que critica a la gente de FE por tenerla en Dios… en cada momento que pase Dios me brindaba su consuelo después de pasar mi agonía, de verdad sentía un consuelo dentro de mi el cual ni una pastilla ni un doctor me lo daba, es claro que era el consuelo y mano de DIOS", expresó en su publicación.

El Cris Meza aprovechó la ocasión para agradecer a quienes lo han apoyado, destacando el mensaje recibido de Franco Escamilla en sus peores momentos. El mensaje, que compartió con sus seguidores, decía: “LA MUERTE FUE A TOCAR LA PUERTA, LA FE FUE ABRIR LA PUERTA, Y NO HABÍA NADIE”.

El comediante dijo que su amigo Franco le envió ese breve cuento y afirmó que en otra publicación dará más detalles sobre su hospitalización.

Aunque no se han proporcionado más detalles sobre su estado de salud, sus seguidores continúan expresando apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

Además, otros creadores de contenido como La Granja Rifa, le enviaron un mensaje de apoyo al comediante.