¡Cinco años casados! Te cansaste de amar, ¿Dónde ver el drama de una segunda oportunidad?

¡Cinco años casados! Te cansaste de amar es un drama chino en el que conocemos el camino de Francisco por recuperar el amor que dio por sentado.

¿De qué trata ¡Cinco años casados! Te cansaste de amar?

La serie ¡Cinco años casados! Te cansaste de amar narra la historia de Francisco Fuentes y Yana González, quienes se casaron en la pobreza con la promesa de construir una vida juntos.

¡Cinco años casados! Te cansaste de amar ı Foto: Especial

Cinco años después, Yana, embarazada de gemelos, visita la empresa de Francisco y lo ve conversando animadamente con su socia, Fiona Sánchez. Sintiéndose desplazada y sin amor en su matrimonio, decide preparar el divorcio.

Durante un vuelo de regreso, el avión sufre una falla y hace un aterrizaje de emergencia, causando complicaciones en su embarazo. Francisco y Fiona, apurados por una junta de accionistas, no notan su situación.

Mientras Yana es hospitalizada de urgencia, Francisco sigue con su discurso en la reunión. Cuando al fin llega al hospital, solo encuentra los papeles de divorcio. Al darse cuenta de su error, jura recuperar su matrimonio.

¿Dónde ver ¡Cinco años casados! Te cansaste de amar?

Los 50 episodios que conforman la serie, se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 9 capítulos antes de ver el resto de la historia.

También puedes encontrar la serie en la plataforma de Dailymotion por su nombre en inglés, Five Years of Marriage, You Say Love is Tired. La serie se encuentra en varios canales en formato de película.

