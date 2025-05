Pablo Lyle habría abusado de Sury Sadai, revela Poncho De Nigris | VIDEO

El reality show Secretos de Parejas reveló que Sury Sadai, actriz conocida por su participación en Como dice el dicho, sufrió abusos en su juventud. Mientras que Bárbara de Regil identificó al productor Memo del Bosque como su agresor, Sury Sadai optó por no revelar el nombre del actor que la tocó sin su consentimiento, argumentando que lo hacía “por respeto” a él.

Esta decisión generó controversia entre los demás participantes, quienes cuestionaron el encubrimiento del agresor. En una reunión posterior, Poncho De Nigris afirmó que el actor en cuestión sería Pablo Lyle, actualmente recluido en una prisión de Estados Unidos. Aunque Bernardo Flores, esposo de Sury Sadai, intentó desmentir esta afirmación, la actriz evitó confirmar o negar la acusación, limitándose a bajar la mirada.

“¿Lo de Pablo Lyle que dijo?...no, pero me dijeron, ¿tú contaste ayer, no?, ¿no dijiste el nombre?...”, comentó Poncho y agregó “alguien le dijo a alguien, que me dijo a mí, que el que había atacado sexualmente a Sury, que no quiso decir, fue Pablo Lyle…ahí se las dejo“.

Las declaraciones del regio causaron impresión y tensión entre los integrantes del reality show.

¿Quién es Pablo Lyle, presunto abusador de Suri Sadai?

Pablo Lyle es un actor mexicano que alcanzó la fama en telenovelas como Una familia con suerte. Sin embargo, su carrera sufrió un golpe significativo en 2019, cuando fue arrestado en Miami tras agredir a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, durante un incidente vial.

El golpe resultó en la muerte de Hernández cuatro días después, y en octubre de 2022, Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario. La sentencia fue de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional.

Este nuevo escándalo ha generado reacciones mixtas en el mundo del espectáculo. Famosos como Sherlyn y Andrea Legarreta han expresado su apoyo a Pablo Lyle, destacando su carácter y lamentando el incidente ocurrido en 2019.

Por otro lado, la revelación de Poncho De Nigris ha provocado indignación entre quienes consideran que es fundamental exponer a los agresores para prevenir futuros abusos. La situación ha puesto en evidencia la compleja dinámica entre el respeto a las víctimas y la necesidad de justicia, así como las tensiones existentes en el ámbito de la farándula mexicana.