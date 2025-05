Cómo Hacer que Tu Jefe Sea un Buen Chico, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Cómo Hacer que Tu Jefe Sea un Buen Chico sigue una intensa historia en la que descubrimos a una mujer que se reencuentra fuera de los roles de un jugo íntimo a un hombre que resulta ser su superior en el trabajo.

¿De qué trata Cómo Hacer que Tu Jefe Sea un Buen Chico?

Cómo Hacer que Tu Jefe Sea un Buen Chico es un drama en el que seguimos la historia de una joven llamada Liz Bolin, quien huye de un matrimonio marcado por la violencia y la manipulación.

Cómo Hacer que Tu Jefe Sea un Buen Chico ı Foto: Especial

Con una nueva identidad, Hydra Lily, se sumerge en el mundo del BDSM y conoce a un hombre enigmático apodado Señor Raven, quien accede a ser su sumiso.

Lo que Liz no espera es que, detrás del antifaz y el apodo, el Señor Raven sea nada menos que Reggie Wayne, su jefe en la vida real. La revelación sacude todo lo que habían construido, pero también abre la puerta a una conexión más profunda.

¿Dónde ver Cómo Hacer que Tu Jefe Sea un Buen Chico?

La serie cuenta con un total de 68 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodhort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera completamente gratis.

Como alternativa, puedes buscar el drama en la plataforma de Dailymotion como How to Train Your CEO Good Boy. En esa plataforma, encontrarás la historia completa en formato de película.

