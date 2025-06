Ángela Aguilar no dice groserías, pues quiere ser un ejemplo para sus fans ‘chiquitas’ | VIDEO

Ángela Aguilar se encuentra en un momento bastante peculiar de su carrera y su vida personal, después de haberse casado hace casi un año con Christian Nodal. A pesar de las críticas que recibe, la joven permanece con una carrea musical activa.

En ese sentido, Ángela Aguilar ha realizado varias entrevistas recientemente tras el lanzamiento de su álbum Nadie se va como llegó. Sin embargo, sus declaraciones la convierten una y otra vez en blanco de críticas.

Ángela Aguilar contó que siempre lleva una parrilla portátil en sus viajes para poder cocinarle a su esposo, Christian Nodal. pic.twitter.com/tXwN2T0Ryt — Teleritmo (@TeleritmoTv) May 27, 2025

Ángela Aguilar asegura que no dice groserías

Tras decir que le hace huevos con salsa a Christian Nodal cuando viajan en avión y que su esposo “es un bebé” aunque vivió “años de perro”, ahora la cantante vuelve a generar polémica al decir que ella desea ser un ejemplo para las fanáticas más pequeñas de su música, por lo que asegura que no dice groserías. Esto a raíz de una enseñanza de su padre:

“Yo tenía trece años y le dije una grosería a mi papá. Se me quedó viendo muy serio”, contó, señalando que Pepe Aguilar nunca ha sido de decir malas palabras y menos en presencia de mujeres.

“Me voltea a ver y me dice: ‘¿Qué sentiste? ¿Te sientes más grande? ¿Que me vas a causar algún tipo de reacción?’“, le cuestionó su papá, ante lo que ella se puso bastante nerviosa, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando. Por su parte, él le dijo que la joven ”le faltaban sinónimos para expresarse".

La intérprete de ‘El Equivocado’ señaló que el momento la ayudó a reflexionar y pensar con mayor profundidad sobre el rol que tiene como figura pública, sobre todo porque gran parte de su público es bastante joven, lo que le da una sensación de responsabilidad con ellos.

“Vendo muñecas. Veo una gran responsabilidad en cuidar lo que digo, como soy, cómo me visto y actuó porque a mí me hubiera encantado tener una artista así cuando era chiquita“, explicó la joven.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a las recientes declaraciones de la cantante, quien a lo largo de los últimos meses, ha sido señalada por supuestamente, haber iniciado su relación con Christian Nodal cuando él seguía con Cazzu, quien apenas había dado a luz a su hija Inti.

Por ello, la audiencia no tardó en señalarla, al decir que ella no podría ser el ejemplo que quiere para el público infantil por sus acciones, las cuales cabe mencionar, no han sido confirmadas hasta ahora, pues la historia de esos meses es un tanto confusa.

Te dejamos algunos de los comentarios:

"Era mejor que dijera groserías y no que las hiciera“.

“¿Y la de no ser la amante no se la sabe?"

“No permite que diga groserías, pero sí que rompa hogares tu papá”.

“Ay Angelita, no manches. Santa, pura y casta la niña".

“Lamentablemente no es ejemplo a seguir”.

“No te preocupes, que ya tenemos a Cazzu para lo que describes”.